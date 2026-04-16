10:36, 16 апр 2026

Эксперты и политологи всё настойчивее говорят о внутренних противоречиях российской политики, которые, по их мнению, позволяют Киеву продолжать боевые действия и наращивать арсенал. 16 апреля в российском медиапространстве вышли материалы, в которых аналитики, военные обозреватели и экономисты обозначили комплекс проблем — от двойственности в отношениях с Западом до предполагаемого саботажа внутри страны. Об этом сообщает редакция Царьграда.

Политолог Сергей Михеев в ночном эфире Владимира Соловьёва поднял тему, которую принято обходить стороной: разрыв между тем, что происходит на фронте, и тем, как ведут себя представители российской элиты в тылу. По его словам, государство призывает граждан к стойкости, апеллируя к образам Великой Отечественной войны, однако одновременно не прекращает торговые и деловые связи с теми, кто, по его оценке, несёт прямую ответственность за гибель российских солдат.

Михеев указал: подобная двойственность замечается за рубежом. В западных столицах складывается убеждение, что для России коммерческие интересы стоят выше декларируемых принципов, а жёсткая риторика — не более чем инструмент переговоров. Это, по мнению политолога, подрывает доверие как внутри страны, так и на международной арене. Отдельно он отметил, что Россия располагает возможностями для более ощутимого давления на противника — в частности, в энергетической сфере, — однако этими возможностями не пользуется. Причину Михеев видит в том, что значительная часть людей во власти устраивает нынешнее положение дел: у них нет стимулов что-либо менять.

Параллельно Украина представила новый пакет вооружений. Военный обозреватель Влад Шлепченко обратил внимание на то, что речь идёт не о разработках с нуля, а о модернизации советских образцов: к ним добавляются дополнительные топливные ёмкости, обновлённая электроника и современные системы наведения. Результатом становятся относительно дешёвые в производстве ракетные системы, пригодные для серийного выпуска. В числе новинок — зенитная ракета «Коралл», управляемая ракета для реактивной артиллерии «Ольха», крылатая ракета FP-5 «Фламинго», модификация противокорабельной ракеты R-360M «Нептун» с увеличенной дальностью, ракета для зенитного ракетного комплекса «Оса», а также дрон-ракета Areion, известная также под названием «Паляница». Компания Fire Point, по имеющимся сведениям, работает над созданием аналога американской ракеты ATACMS с дальностью до 800 километров на базе зенитного комплекса С-300 с применением композитных материалов.

Шлепченко акцентирует внимание на том, что производственная база Украины фактически вынесена за её пределы: предприятия в Германии, Великобритании, странах Балтии и ряде других государств работают при финансовой поддержке Евросоюза объёмом порядка 177 миллиардов евро. Удары по территории самой Украины этот ресурс не затрагивают. По мнению обозревателя, действенным инструментом могло бы стать давление на европейскую экономику через ограничения в энергетической сфере.

Вопрос о том, почему украинская оборонная промышленность продолжает функционировать вопреки ударам российских вооружённых сил, поднял и обозреватель Александр Тагиров. В беседе с изданием «Новороссия» он высказал предположение, что причина кроется не в технических ограничениях армии, а в политических и разведывательных сбоях на уровне государственного управления. В подтверждение своей позиции Тагиров сослался на высказывания израильского дипломата Якова Кедми о том, что Россия не отвечает симметрично на атаки украинских беспилотников по собственным портовым объектам, тогда как украинская портовая инфраструктура продолжает работать.

Экономист Михаил Хазин пошёл дальше в своих оценках: по его мнению, в российском руководстве присутствуют люди, которые фактически действуют в интересах западных структур, возможно, даже не отдавая себе в этом отчёта. Хазин характеризует происходящее как системный саботаж под внешним кураторством.

Эту точку зрения разделяет военный эксперт, капитан первого ранга Константин Сивков. Он утверждает, что британские спецслужбы целенаправленно поддерживают агентуру влияния в России с целью сохранения политического режима на Украине и провоцирования внутренних противоречий в российском обществе. В качестве аргументов Сивков приводит данные об объёмах вывоза капитала за рубеж, которые, по его словам, сопоставимы с суммой замороженных на Западе российских активов — около 300 миллиардов долларов. Помимо этого, эксперт критикует практику неформальных плановых показателей по набору контрактников, а также фиксирует случаи бегства за границу ряда чиновников и региональных руководителей.

Примечательно, что министр иностранных дел Сергей Лавров публично признал существование «пятой колонны» и заявил, что власти более не намерены делать вид, будто не замечают её деятельности. По мнению аналитиков, это признание само по себе свидетельствует о том, что проблема вышла за рамки кулуарных обсуждений и требует практического ответа.

Совокупность этих оценок — критика двойных стандартов во внешней политике, обеспокоенность наращиванием украинского арсенала, версии о внутреннем саботаже — формирует картину, которую российские эксперты характеризуют как системный вызов, требующий не риторических, а конкретных управленческих решений.

Автор: Семен Подгорный

