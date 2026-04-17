Лондон испугался ядерной пушки России в космосе. Зря. Надо бояться "Сармата"

09:10, 17 апр 2026

Британское издание The Times опубликовало материал о предполагаемых российских планах по выводу ядерного оружия на орбиту. Военный эксперт Алексей Анпилогов объяснил, почему эти утверждения не соответствуют действительности и чьи интересы они на самом деле обслуживают.

Западные СМИ распространили информацию о том, что Россия якобы рассматривает возможность размещения на орбите ядерного заряда, способного при подрыве вывести из строя до 80% спутниковой группировки. Об этом сообщило британское издание The Times. Глава Космического командования США, комментируя публикацию, предупредил о потенциальных последствиях: по его словам, подобный сценарий способен парализовать военную разведку, системы связи, интернет, мобильные сети и GPS по всему миру. Военный эксперт, президент фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с изданием Царьград назвал эти утверждения искажением реальности.

По словам Анпилогова, существует Договор о космосе, прямо запрещающий вывод ядерного и иного оружия массового поражения на околоземную орбиту и небесные тела. Россия никогда не заявляла о намерении выйти из этого соглашения. Позиция Москвы остаётся неизменной: Договор о космосе — один из ключевых элементов международной системы безопасности, а отказ от его положений может спровоцировать масштабную и непредсказуемую гонку вооружений в космическом пространстве.

Вместе с тем у России имеются неядерные средства воздействия на космические аппараты. К ним относятся противоспутниковое оружие и спутники-инспекторы, способные сближаться с чужими объектами и анализировать их назначение. Помимо этого, современные российские баллистические ракеты, в частности «Сармат», способны выходить на цель по неполным орбитам, фактически совершая манёвр через космическое пространство и заходя на объекты с неожиданных направлений. Это делает существующую американскую систему противовоздушной и противоракетной обороны в Северном полушарии малоэффективной.

Анпилогов также указал на то, что сами Соединённые Штаты ведут активные разработки в области противоракетных систем. В частности, речь идёт о проекте «Золотой купол», предполагающем вывод на орбиту мощных лазерных установок. По словам эксперта, для их функционирования наиболее эффективным источником энергии является ядерный взрыв. Таким образом, по оценке Анпилогова, публикации западных изданий служат инструментом информационного давления и одновременно прикрывают собственные американские разработки, которые уже вступают в противоречие с Договором о космосе, а также с давно утратившим силу Договором о противоракетной обороне.

Эксперт подчеркнул: дальнейшее развитие американской ядерной триады и реализация проекта «Золотой купол» представляют серьёзный вызов для всей архитектуры международной безопасности. В случае её разрушения вероятность глобального термоядерного конфликта возрастёт многократно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru