На стол Путину лёг "чёрный список". Дугин рассказал

09:18, 17 апр 2026

Философ Александр Дугин прокомментировал появление на столе у президента России списка представителей элиты, которых сочли «переродившимися», и объяснил, по каким критериям следует оценивать управленческий класс страны.

Философ, доктор политических и социологических наук Александр Дугин сообщил, что президенту России Владимиру Путину был передан перечень представителей отечественной элиты, признанных «переродившимися». Об этом мыслитель написал в авторской колонке для издания «Царьград».

По словам Дугина, он не намерен раскрывать конкретные персоналии из этого списка. Философ пояснил: жизнь неоднократно показывала ему, что первоначальные оценки людей нередко оказываются ошибочными. При этом он допустил, что если подобный документ действительно был представлен главе государства людьми из его ближайшего окружения, то у этого есть определённые основания, а самим сведениям можно доверять.

Дугин констатировал неоднородность российской элиты. Среди её представителей, по его словам, есть как принципиальные патриоты с безупречной репутацией, так и те, кто годами не подтверждает свою пригодность ни на одной из занимаемых должностей. Такие чиновники, по наблюдению философа, раз за разом получают новые назначения, несмотря на провалы на предыдущих постах.

Ключевую проблему Дугин видит в самом механизме формирования управленческого класса. По его убеждению, современная элита складывалась в 1990-е годы — в период, когда коррупция ценилась выше результата, криминальные связи обеспечивали карьерный рост, а преданность стране не считалась конкурентным преимуществом. Чтобы занять и удержать позиции в то время, необходимо было соответствовать совершенно иным стандартам — далёким от честного служения государству.

Философ признал, что борьба с этим явлением началась, однако, по его оценке, ведётся непоследовательно. Системный характер проблемы требует системного подхода к её решению, а не точечной работы с отдельными случаями.

Отвечая на вопрос о том, каким должен быть современный управленческий класс, Дугин обозначил несколько критериев отбора. Помимо патриотизма и нравственных ориентиров, представители элиты должны демонстрировать профессиональную компетентность, эффективность и готовность нести ответственность — в том числе за допущенные просчёты. Ещё одно принципиальное условие: работа на государство не должна становиться инструментом личного обогащения. Статус управленца, по мнению философа, должен быть самодостаточным.

Лондон испугался ядерной пушки России в космосе. Зря. Надо бояться "Сармата"

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Директива Дугина: Вслед за Венесуэлой и Ираном будет Россия. Элиту вырежут, если не поднимем "Меч Катехона"
Россия/мир
Директива Дугина: Вслед за Венесуэлой и Ираном будет Россия. Элиту вырежут, если не поднимем "Меч Катехона"
Дугин: "Решения назрели". Как атака на резиденцию Путина изменит ход СВО?
Россия/мир
Дугин: "Решения назрели". Как атака на резиденцию Путина изменит ход СВО?
Отсчёт пошёл на недели: "Израиль исчезает с лица земли". Очевидец сообщил о реальной обстановке в стране
Россия/мир
Отсчёт пошёл на недели: "Израиль исчезает с лица земли". Очевидец сообщил о реальной обстановке в стране
Дугин: Запад «кровавыми шагами» приближается к Путину, уничтожая его главную опору
Россия/мир
Дугин: Запад «кровавыми шагами» приближается к Путину, уничтожая его главную опору


