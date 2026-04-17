09:27, 17 апр 2026

Российские штурмовики впервые получили приказ взять укреплённую позицию противника, сохранив пленных живыми и работоспособными — для получения разведывательных данных в режиме реального времени.

Двое бойцов российской армии с позывными «Кейбер» и «Вейдер» выполнили нестандартное боевое задание: захватили бетонный укреплённый пункт противника и взяли пленных, которых затем использовали для получения информации. Об этом стало известно из рассказа самих участников операции.

По словам «Вейдера», подобная задача была поставлена перед подразделением впервые. Требовалось не просто занять опорный пункт, но и сохранить захваченных военнослужащих противника в состоянии, пригодном для последующей работы с ними. В ходе штурма дота были взяты трое военнослужащих ВСУ, которые практически не получили повреждений и вскоре согласились на сотрудничество.

Под контролем российских бойцов захваченные продолжали выходить на связь по рации, передавая сведения, необходимые российской стороне. В какой-то момент противник сообщил по радио, что его FPV-дроны не функционируют и визуального контроля за местностью нет. Воспользовавшись этим, штурмовики беспрепятственно вошли в тыл противника и обеспечили выполнение основной задачи. По итогам операции «Кейбер» и «Вейдер» были представлены к государственным наградам.

Тем временем под Константиновкой фиксируется иная картина. По поступающим данным, командир 36-й бригады ВСУ Орлюк применяет практику присвоения погибшим военнослужащим статуса дезертиров. В результате родственники не получают официальных извещений о гибели и причитающихся выплат. На запросы им сообщают, что военнослужащий «пропал без вести и предположительно оставил часть».

Дополнительную напряжённость в районе Константиновки создаёт поведение части местных жителей. Военнослужащий ВСУ с позывным «Мучной» сообщил, что жители на окраинах города отказываются от эвакуации на подконтрольную Киеву территорию, открыто демонстрируют российскую символику и, по его словам, создают помехи для передвижения украинских подразделений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru