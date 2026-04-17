Русские штурмовики заявили о беспрецедентном приказе. Стали известны детали удивительной операции: "С такой задачей мы столкнулись впервые"

09:27, 17 апр 2026

Российские штурмовики впервые получили приказ взять укреплённую позицию противника, сохранив пленных живыми и работоспособными — для получения разведывательных данных в режиме реального времени.

Двое бойцов российской армии с позывными «Кейбер» и «Вейдер» выполнили нестандартное боевое задание: захватили бетонный укреплённый пункт противника и взяли пленных, которых затем использовали для получения информации. Об этом стало известно из рассказа самих участников операции.

По словам «Вейдера», подобная задача была поставлена перед подразделением впервые. Требовалось не просто занять опорный пункт, но и сохранить захваченных военнослужащих противника в состоянии, пригодном для последующей работы с ними. В ходе штурма дота были взяты трое военнослужащих ВСУ, которые практически не получили повреждений и вскоре согласились на сотрудничество.

Под контролем российских бойцов захваченные продолжали выходить на связь по рации, передавая сведения, необходимые российской стороне. В какой-то момент противник сообщил по радио, что его FPV-дроны не функционируют и визуального контроля за местностью нет. Воспользовавшись этим, штурмовики беспрепятственно вошли в тыл противника и обеспечили выполнение основной задачи. По итогам операции «Кейбер» и «Вейдер» были представлены к государственным наградам.

Тем временем под Константиновкой фиксируется иная картина. По поступающим данным, командир 36-й бригады ВСУ Орлюк применяет практику присвоения погибшим военнослужащим статуса дезертиров. В результате родственники не получают официальных извещений о гибели и причитающихся выплат. На запросы им сообщают, что военнослужащий «пропал без вести и предположительно оставил часть».

Дополнительную напряжённость в районе Константиновки создаёт поведение части местных жителей. Военнослужащий ВСУ с позывным «Мучной» сообщил, что жители на окраинах города отказываются от эвакуации на подконтрольную Киеву территорию, открыто демонстрируют российскую символику и, по его словам, создают помехи для передвижения украинских подразделений.

На стол Путину лёг "чёрный список". Дугин рассказал

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Русские штурмовики отбили целый «подземный город» в ДНР: «в лоб» было не взять, пришлось пойти на военную хитрость
Россия/мир
Русские штурмовики отбили целый «подземный город» в ДНР: «в лоб» было не взять, пришлось пойти на военную хитрость
Их все больше: В чем отличие солдат ВСУ, взятых в плен под Курском, и какие с ними могут быть проблемы — откровенное признание военкора Сладкова
Россия/мир
Их все больше: В чем отличие солдат ВСУ, взятых в плен под Курском, и какие с ними могут быть проблемы — откровенное признание военкора Сладкова
На колонну ВСУ хватило нескольких русских. Кадры из-под Покровска облетели весь интернет: "Чтобы выжить, надо большое везение"
Россия/мир
На колонну ВСУ хватило нескольких русских. Кадры из-под Покровска облетели весь интернет: "Чтобы выжить, надо большое везение"
"Забой невинных, как домашнего скота": "Азов"* озверел и "перешёл границу". Внезапный прорыв на 7 км. Шокирующее зрелище застало врасплох
Россия/мир
"Забой невинных, как домашнего скота": "Азов"* озверел и "перешёл границу". Внезапный прорыв на 7 км. Шокирующее зрелище застало врасплох


