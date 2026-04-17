"Они винят русских, но посмотрите на фото": Удар по Украине оказался успешнее, чем думали. Стали известны детали "адской ночи"

09:30, 17 апр 2026

Россия нанесла массированный удар по крупным городам Украины. Система противовоздушной обороны не справилась с перехватом. Украинские официальные лица и эксперты фиксируют серьёзные провалы в защите.

Россия в ночное время нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Атакам подверглись Киев, Днепропетровск, Одесса, Харьков и Черкассы. Украинская система противовоздушной обороны не смогла обеспечить перехват. Об этом сообщают украинские политики, военные эксперты и журналисты.

Факт многократных попаданий в Киеве и Днепропетровске подтвердил депутат Верховной рады Макс Бужанский — он опубликовал соответствующее сообщение в социальных сетях. Примечательно, что незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский публично расхваливал эффективность национальной системы ПВО, в том числе демонстрируя возможности украинских операторов беспилотников партнёрам на Ближнем Востоке.

Бывший советник министерства обороны Украины Алексей Селиванов обратил внимание на противоречие в публикациях украинских медиа и блогеров. По его словам, несмотря на регулярные утверждения о том, что российские удары приходятся по жилым кварталам, опубликованные самой же украинской Государственной службой по чрезвычайным ситуациям фотографии свидетельствуют об ином. На снимках отчётливо видно повреждённое здание промышленного характера — двух- или трёхэтажный цех за высоким забором с колючей проволокой. По словам Селиванова, именно в подобных строениях, как правило, размещается производство беспилотников.

Военный корреспондент Александр Коц зафиксировал отдельную проблему в Одессе: в районе порта средства ПВО фактически не функционировали. Он допустил два возможных объяснения произошедшего — либо перегрузку систем перехвата в условиях массированной атаки, либо нехватку дежурных средств противоракетной обороны у украинской стороны.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, высказал опасения относительно будущих ударов. По его прогнозу, Россия целенаправленно накапливает баллистические ракеты, планируя их применение в периоды пиковой нагрузки на украинскую энергосистему — в разгар лета и в середине зимы. Именно в эти периоды, по его словам, энергетическая инфраструктура страны наиболее уязвима: летом из-за массового использования кондиционеров, зимой — из-за отопительного оборудования. Снижение интенсивности баллистических ударов в последнее время Кулеба связывает с подготовкой к такому сценарию.

Отдельного внимания заслуживает более широкий контекст происходящего. Фактическим тылом Украины де-факто выступает Европа: военные предприятия, поставляющие Киеву вооружение, расположены в Германии, Великобритании, Швеции, Дании, Финляндии, Чехии, Польше, Латвии и ряде других государств. Россия эти объекты не атакует, что позволяет европейским производителям наращивать выпуск продукции. В частности, Великобритания объявила о намерении передать Украине более 120 тысяч беспилотников.

Министерство обороны России ранее опубликовало перечень европейских оборонных предприятий, работающих в интересах Украины. Эксперты расценили этот шаг как сигнал о возможных ударах по данным объектам, однако вопрос о реализации подобного сценария остаётся открытым. Американский офицер Станислав Крапивник при этом высказал мнение, что жёсткие действия России даже в отношении Эстонии — через территорию которой, по имеющимся данным, пролетают украинские беспилотники — могут вынудить НАТО отступить перед угрозой прямого военного столкновения с Россией.

Русские штурмовики заявили о беспрецедентном приказе. Стали известны детали удивительной операции: "С такой задачей мы столкнулись впервые"

Русские штурмовики заявили о беспрецедентном приказе. Стали известны детали удивительной операции: "С такой задачей мы столкнулись впервые"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
