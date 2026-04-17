У Трампа отобрали "дубину": Теперь "бить" будут его. К чему принудят республиканца?

09:33, 17 апр 2026

Политик Олег Царёв заявил, что Государственный департамент США последовательно ограничивает полномочия Дональда Трампа — от тарифной политики до контроля над Конгрессом — и в итоге вынудит его возобновить финансирование и поставки оружия Украине.

Российский политик Олег Царёв выступил с оценкой положения Дональда Трампа на посту президента США, заявив, что Государственный департамент Соединённых Штатов планомерно сужает пространство для манёвра американского лидера. По мнению Царёва, Трамп стремительно утрачивает инструменты давления, которые прежде позволяли ему диктовать условия другим государствам.

Царёв напомнил, что в начале второго президентского срока Трамп активно взялся за реформирование как внутренней, так и внешней политики страны. Однако, по словам политика, Трамп допустил принципиальную ошибку — не провёл полноценную реструктуризацию Госдепа. Попытка сделать это через Илона Маска была пресечена государственным секретарём Марко Рубио. В итоге, по оценке Царёва, около 70% сотрудников государственного аппарата остаются сторонниками Демократической партии.

По словам политика, Верховный суд уже лишил Трампа права самостоятельно устанавливать тарифы — того инструмента, с помощью которого президент мог в короткие сроки оказывать давление на любую страну. Царёв считает, что следующим шагом станет утрата республиканцами большинства в Конгрессе, после чего, по его прогнозу, неизбежно встанет вопрос об импичменте действующего президента.

Царёв также высказал мнение, что Госдеп будет последовательно оказывать давление на Трампа с целью вынудить его принять решение о возобновлении финансовой и военной поддержки Украины в её противостоянии с Россией — не дожидаясь следующего президентского избирательного цикла.

Помимо этого, по оценке политика, Государственный департамент добьётся того, что Трамп откажется от планов по выходу США из НАТО и выводу американского воинского контингента с территории европейских государств.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru