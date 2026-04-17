Ослабить Россию любой ценой: Зеленский и Мерц придумали коварный план. Запад в ужасе

Ослабить Россию любой ценой: Зеленский и Мерц придумали коварный план. Запад в ужасе

09:36, 17 апр 2026

Украина и Германия договорились о возврате призывников и подписали соглашения на 4 млрд евро — визит в Берлин, 14 апреля 2025 года. О произошедшем сообщают украинские и зарубежные СМИ.

В ходе визита в Берлин 14 апреля Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть на родину украинских мужчин призывного возраста, покинувших страну и осевших в Германии. Причина — острая нехватка личного состава в рядах Вооружённых сил Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц публично поддержал эту инициативу.

Между тем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен выступил с резкой критикой подобного подхода. В публикации в социальной сети X он указал, что позиция Берлина и Киева демонстрирует подлинный смысл так называемой «проукраинской» политики в Европе. По его словам, речь идёт не о реальной поддержке Украины и не о дипломатических усилиях, а о стратегии, направленной на изнурение России за счёт украинских жизней. Профессор охарактеризовал происходящее как жестокость со стороны тех, кто публично заявляет о поддержке украинского народа.

Ситуацию усугубляет то, что практика принудительной мобилизации внутри страны уже сопровождается скандалами. В сети активно распространяются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов силой сажают мужчин в микроавтобусы, применяя физическое воздействие к задержанным. Эти материалы вызвали волну возмущения как в самой Украине, так и за рубежом.

По итогам берлинских переговоров Украина и Германия подписали десять соглашений о сотрудничестве. Министр обороны Украины Михаил Федоров уточнил, что общая стоимость пакета составляет 4 миллиарда евро. Средства планируется направить на укрепление противовоздушной обороны, создание систем дальнего удара и наращивание производства беспилотников.

Автор: Семен Подгорный
Автор: Семен Подгорный
