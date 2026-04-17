Россия получила новый козырь: Двойная блокада Ормузского пролива поможет победить не только Киев

09:42, 17 апр 2026

Соединённые Штаты с 13 апреля 2025 года приступили к блокированию Ормузского пролива и всего иранского побережья, присоединившись тем самым к ограничениям, ранее введённым Ираном. Об этом сообщает Царьград со ссылкой на заявления американского президента Дональда Трампа и данные о передвижении военно-морских сил США в регионе.

Центральное командование Вооружённых сил США с понедельника, 13 апреля, начало операцию по перехвату судов в акватории Ормузского пролива и вдоль иранского побережья. К берегу был переброшен авианосец «Абрахам Линкольн», занявший позицию приблизительно в двухстах километрах от береговой линии. Наблюдатели обратили внимание на то, что это минимальная дистанция, на которой американские авианосные ударные группы когда-либо действовали в данном районе — расстояние, теоретически позволяющее иранской стороне попытаться поразить корабль и его ордер противокорабельными ракетами.

Решение о введении военно-морской блокады принято лично президентом Дональдом Трампом. Согласно его распоряжению, американский флот будет задерживать любые суда, взаимодействующие с иранской портовой инфраструктурой. Кроме того, Трамп объявил о намерении перехватывать корабли, владельцы которых выплатили иранскому правительству сбор в размере одного доллара за баррель груза в качестве платы за проход через пролив. «Я также приказал нашему флоту искать и задерживать каждое судно в международных водах, которое заплатило незаконный сбор Ирану», — написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social, добавив, что суда, оплатившие этот взнос, не смогут свободно передвигаться в открытом море. Помимо этого, он сообщил о начале операции по уничтожению морских мин, установленных иранскими военными в проливах.

В ответ на действия американской стороны Корпус стражей исламской революции объявил блокаду всех морских портов Персидского залива. Таким образом, Тегеран прекратил выпуск танкеров с арабской нефтью и сжиженным природным газом, тогда как американский флот приступил к перехвату судов с иранскими углеводородами. В итоге два государства, находящихся в состоянии вооружённого противостояния, совместно заблокировали транспортный коридор, через который мировой рынок получал от двадцати до тридцати процентов нефти и от пятнадцати до двадцати процентов сжиженного природного газа.

Как складывалась ситуация до блокады

Ещё 8 апреля США и Иран согласовали двухнедельное перемирие. В этот период американская сторона планировала наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке для подготовки к возможной наземной операции. Иранская сторона, по имеющимся данным, намеревалась использовать паузу для восстановления части своего ракетно-дронового потенциала. По оценке израильской разведки, в подскальных базах сохранилось около тридцати процентов довоенного арсенала. Перемирие создавало условия для снижения нефтяных котировок и стабилизации американских фондовых рынков, однако до логического завершения эта пауза доведена не была.

Предшествовавшие блокаде переговоры в Пакистане завершились безрезультатно. Параллельно Иран объявил о введении платного режима прохода через Ормузский пролив — один доллар за баррель перевозимого груза. Тегеран подсчитал, что при восстановлении морского трафика до довоенного уровня этот сбор способен приносить до шестидесяти четырёх миллиардов долларов в год. Трамп поначалу заявил о намерении взимать аналогичную плату совместно с Ираном, после чего изменил позицию и распорядился начать встречную блокаду.

Позиция Китая и реакция мирового рынка

За тридцать шесть часов до введения американских ограничений Ормузский пролив прошли двадцать судов, операторы которых уплатили иранский сбор. Пролив в ограниченном режиме продолжал функционировать. Американский флот закрыл последнее доступное окно для прохода между иранскими минами.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что Пекин продолжит использовать Ормузский пролив, выполнять энергетические сделки с Ираном и поддерживать военно-морское присутствие в регионе вне зависимости от американской блокады. Тем самым Китай поставил под сомнение способность Вашингтона обеспечить полноценное закрытие пролива. «Ормузский пролив — это действительно мировая артерия, потому что нефть из Ирана идёт на восток. Главный покупатель иранской нефти — Китай. Так что заблокировать пролив — это прежде всего навредить Китаю», — прокомментировал ситуацию политолог-востоковед Олег Гущин в разговоре с Царьградом.

По имеющимся сведениям, руководство французской энергетической компании Total высказало мнение о том, что уплата иранского сбора предпочтительнее полной остановки поставок углеводородов.

Среди косвенных экономических последствий наблюдатели обратили внимание на нетипичное поведение золота в марте: защитный актив снижался в цене вместо привычного роста в период нестабильности. Аналитики связывают это с тем, что монархии Персидского залива, столкнувшись с финансовым давлением из-за блокады и ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям, приступили к продаже золотых резервов. Одновременно Турция также продолжила реализацию своего золотого запаса. Приток значительных объёмов металла на биржу обвалил котировки. Дополнительным фактором стало ожидание биржевых участников, что новая волна инфляции вынудит Федеральную резервную систему повысить ключевую ставку, что сделает американские казначейские облигации более привлекательным инструментом по сравнению с золотом.

Удобрения, посевная и Украина

Одним из наименее обсуждаемых, но значимых последствий блокады может стать кризис на рынке удобрений. Через Ормузский пролив экспортировалось до трети мирового объёма удобрений — около шестнадцати миллионов тонн ежегодно. Блокада началась в период, совпадающий с посевной кампанией во многих государствах. Наиболее серьёзные последствия дефицит удобрений способен создать для стран Африки: они импортируют девяносто процентов используемых в сельском хозяйстве питательных веществ, а возделываемые там культуры при нехватке азота теряют до половины урожайности.

Ситуация уже отражается на Украине. Цена дизельного топлива в стране превысила девяносто гривен за литр — при том что в начале февраля она составляла около шестидесяти гривен. Рост стоимости горючего создаёт трудности для фермеров, которым необходимо вести полевые работы в весенний сезон. Осенняя уборка урожая также окажется под давлением непрогнозируемых топливных расходов, что, по оценкам наблюдателей, может заметно сократить валютные поступления Киева от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Военная переброска продолжается

Параллельно с блокадой США не прекращают переброску сухопутных сил на Ближний Восток. Через Атлантику и над европейским континентом продолжают следовать военно-транспортные самолёты C-17 и C-5. Судя по местам вылета, осуществляется переброска личного состава, техники и имущества воздушно-десантных и пехотных соединений. В частности, в последние дни зафиксировано значительное число рейсов с базы Форт-Либерти, где дислоцированы подразделения сил специальных операций и 82-й воздушно-десантной дивизии.

Параллельно в американские порты, по данным систем мониторинга, направляется сто двадцать один пустой танкер, из которых шестьдесят восемь — крупнотоннажные суда для перевозки сырой нефти, способные принять до двух миллионов баррелей каждое. Это свидетельствует о перенаправлении части мирового нефтяного спроса на американский рынок.

Геополитический контекст

Наблюдатели указывают на то, что сложившаяся ситуация представляет собой не новую долгосрочную реальность, а паузу в продолжающемся вооружённом противостоянии. Возобновление масштабных боевых действий в случае начала американской наземной кампании способно создать новый экономический шок для мировой экономики. В геополитическом измерении складывающийся прецедент блокирования международных проливов открывает возможности для различных сценариев в других регионах. В частности, обозреватели указывают на то, что аналогичная логика теоретически применима к устью Дуная — одному из ключевых логистических маршрутов, обеспечивающих доступ к Мировому океану для ряда европейских государств, не имеющих прямого выхода к морю. При таком сценарии основной экономический ущерб понесли бы не отдельные транзитные страны, а весь Европейский союз в целом.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru