Зеленский "потерял дар речи". Надежда на противника Орбана не оправдалась. Путин и тут победил

12:08, 18 апр 2026

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах, сделал ряд заявлений, которые опрокинули ожидания западных партнёров и Украины. Об этом сообщают источники, следящие за политической ситуацией в регионе.

Приход Мадьяра к власти поначалу был встречен с нескрываемым оптимизмом в Киеве и европейских столицах: многие рассчитывали, что он станет альтернативой многолетнему премьеру Виктору Орбану и изменит позицию Будапешта по отношению к России и Украине. Однако первые же публичные высказывания нового главы правительства показали: принципиального разворота не последует.

Мадьяр заявил о намерении сохранить диалог с Москвой и лично с президентом Владимиром Путиным. Он также дал понять, что не будет отстаивать интересы Киева, и положительно оценил отказ своего предшественника выделить Украине кредит. Венгрия, по его словам, продолжит приобретать российские энергоносители. Кроме того, Мадьяр высказал убеждённость в том, что после завершения вооружённого конфликта западным странам придётся снять антироссийские санкции — поскольку они наносят экономический ущерб самим европейцам.

Реакция украинской стороны оказалась сдержанной. Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что подобная риторика перекликается с прежними высказываниями Орбана. Сам Зеленский, первоначально приветствовавший победу Мадьяра, воздерживается от публичных оценок — по всей видимости, ожидая, как Венгрия проголосует по новому пакету санкций против России и вопросу о кредите для Киева.

Европейская комиссия, в свою очередь, занимает более настойчивую позицию. Брюссель призывает Будапешт принять 27 условий, которые в своё время отверг Орбан. Речь идёт о санкционной политике в отношении России, поддержке Украины и антикоррупционных преобразованиях внутри страны. Если Мадьяр пойдёт на эти условия, это может ограничить самостоятельность венгерского правительства и повлечь за собой внутриэкономические последствия для венгерских граждан.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что рассчитывать на сближение Москвы и Будапешта при новом руководстве не следует. Вместе с тем он подчеркнул: окончательные выводы делать преждевременно — необходимо наблюдать за реальными действиями нового премьера. В режиме ожидания сегодня находятся все ключевые игроки: Москва, Киев и Брюссель.

Россия получила новый козырь: Двойная блокада Ормузского пролива поможет победить не только Киев

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
