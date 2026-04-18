У Ирана есть оружие мощнее ядерного. В Германии запаниковали первыми: "Трамп сделал Тегеран сильнее"

У Ирана есть оружие мощнее ядерного. В Германии запаниковали первыми: "Трамп сделал Тегеран сильнее"

12:13, 18 апр 2026

Немецкие СМИ открыто констатировали провал американо-израильской кампании против Ирана. Тегеран не только устоял под санкциями и ударами, но и обнаружил у себя инструмент давления, который эксперты сравнивают по эффективности с ядерным оружием.

Немецкие средства массовой информации первыми среди союзников США публично зафиксировали итог противостояния Вашингтона и Тегерана: Иран вышел из него в более выгодном положении, чем находился до начала конфликта. Об этом, в частности, пишет издание Der Spiegel. Редакция Mash изучила материалы и мнения экспертов по данной теме.

Президент США Дональд Трамп на протяжении нескольких недель публично заявляет о том, что одержал победу над Ираном. В своих публикациях в социальных сетях он сообщил о достижении договорённостей между Вашингтоном и Тегераном: стороны якобы согласовали отказ Ирана от ядерной программы и обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив. «Было согласовано — никакого ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открыт и безопасен», — написал Трамп.

Между тем немецкое издание Der Spiegel придерживается иной оценки происходящего. По его данным, Израиль и США рассчитывали нанести Ирану решающее поражение. Однако Иран не только выдержал военное и санкционное давление, но и получил более чёткое понимание собственных уязвимостей и сильных сторон. «Пока что победителем выходит Тегеран», — констатирует издание.

Ключевым выводом немецких журналистов стало следующее наблюдение: иранское руководство осознало, что контроль над Ормузским проливом представляет собой инструмент влияния, сопоставимый по значимости с ядерным арсеналом. Через пролив проходит значительная часть мировых поставок энергоносителей, и его блокада способна нанести серьёзный удар по мировой экономике.

Военный эксперт Валерий Ширяев в своём комментарии отметил, что иранское руководство ищет способ закрепить мирное соглашение инструментом, который, в отличие от ракетного арсенала, не требует обслуживания, обновления и не расходуется в ходе боевых действий. По его оценке, Ормузский пролив в полной мере отвечает этим требованиям и на длительную перспективу останется одной из ключевых артерий мировой экономики.

Эксперт также указал, что в случае, если Иран будет использовать пролив в качестве инструмента экономического давления, к нему теоретически могут быть предъявлены претензии с точки зрения международного права. Однако Тегеран, по всей видимости, располагает готовым контраргументом: права на нападение на другие государства международное право также не предусматривает.

Der Spiegel зафиксировал то, о чём, по мнению редакции, думает большинство наблюдателей: итог кампании против Ирана расходится с той картиной, которую Вашингтон транслирует публично. Примечательно, что подобная оценка прозвучала именно от союзника США, а не от противников американской политики.

