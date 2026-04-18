12:18, 18 апр 2026

Российская армия развернула масштабное наступление сразу на нескольких участках фронта — в Донецкой и Сумской областях. За неделю под контроль перешло свыше 200 квадратных километров территории. Украинское командование экстренно перебрасывает резервы, а куратором одного из направлений назначен бывший глава Офиса президента Андрей Ермак.

В середине апреля 2025 года на линии боевого соприкосновения зафиксировано резкое нарастание активности российских вооружённых сил сразу на нескольких направлениях. Данные поступают с передовых позиций и фиксируются в том числе украинскими военными ресурсами, включая Главное управление разведки, которое вынуждено ежедневно подтверждать потерю значительных территорий. Об этом сообщают военные обозреватели и источники, работающие непосредственно в зоне боевых действий.

Константиновка оставлена, бои идут в промышленной зоне

Украинские подразделения оставили Константиновку. В настоящее время боевые столкновения продолжаются в промышленной части города — в районе цинкового завода. Российская военная авиация оказывает поддержку наступающим частям: для сопровождения операций на юго-западном направлении Воздушно-космические силы задействовали авиабомбы ФАБ-3000. Противник предпринимает попытки контратаковать, однако они пока не приносят результата.

В рамках Добропольского направления в Донецкой Народной Республике реактивные системы залпового огня «Ураган» в составе группировки «Центр» пресекли ротацию живой силы украинских формирований. В ходе воздушной разведки российская сторона установила местонахождение личного состава противника в одном из населённых пунктов. После уточняющей разведки было подтверждено намерение противника осуществить перемещение войск. Командование приняло решение нанести огневое поражение с применением РСЗО. Об этом сообщает телеграм-канал «Фронтовая Птичка».

Северее Гришино на Добропольском направлении также продолжаются боевые действия. По имеющимся данным, продвижение украинских подразделений в районе трассы на Покровск было остановлено.

Славянск: главный узел противостояния

Одним из наиболее напряжённых участков фронта остаётся Славянско-Краматорская агломерация. Российские подразделения продвигаются к населённому пункту Рай-Александровка, охватывая подступы к ней с двух флангов. Военные эксперты фиксируют беспрецедентную активность авиации и применение современных высокоточных ракет в поддержку наступления.

По оценкам аналитиков, пехотные части могут выйти непосредственно к городским рубежам Славянска и Краматорска уже к лету текущего года. Положение украинских сил осложнилось после потери Калениц — последнего крупного транспортного узла агломерации.

Издание aif.ru описывает тактику продвижения: российская армия наступает по линии Кривая Лука — Каленики — Рай-Александровка. В центре этой дуги расположена Николаевка, где находится мостовой переход через канал Северский Донец — Донбасс и выходы к окраинам Славянска.

Стратегическое значение Славянска выходит за рамки военного: именно в этом городе сосредоточены шлюзовые сооружения, перекрытие которых Киевом привело к прекращению водоснабжения значительной части Донбасса. Взятие города под контроль создаст условия для восстановления централизованной подачи воды в населённые пункты ДНР.

Потери украинских подразделений при обороне небольших населённых пунктов, по имеющимся данным, составляют от нескольких взводов до роты личного состава в сутки — без учёта уничтоженной техники. Сохранение подобной интенсивности потерь, по мнению военных наблюдателей, способно в обозримой перспективе привести к критическому ослаблению обороны на этом участке.

Сумское направление: 200 квадратных километров за неделю

Принципиально новое измерение в ход боевых действий внесло развитие ситуации в Сумской области. Как отметил полковник Сил специальных операций Украины Владимир Антонюк, апрель стал наиболее сложным месяцем для украинской стороны на северном участке фронта. По его словам, российские подразделения перешли в наступление сразу на нескольких участках, занимая украинские позиции на глубину до 10 километров. Антонюк охарактеризовал эти действия не как стихийный прорыв, а как заблаговременно спланированную операцию, направленную на уничтожение гарнизонов и формирование единого плацдарма.

Нежелание украинского командования усиливать приграничные районы путём переброски резервов с других направлений, а также фактическое игнорирование продвижения российских сил на востоке области повлекло за собой последствия, противоположные ожидаемым.

Военный обозреватель Михаил Дегтярёв, ведущий канал «Генеральный Штаб», сообщил о расширении зоны контроля в районе Великого Леса на 2 километра в глубину за одни сутки. По его словам, большая часть лесного массива перешла под устойчивый контроль российской стороны. Кроме того, штурмовые группы вышли на окраины населённого пункта Таратутино, преодолев значительное расстояние по открытой местности. Ещё один лесной массив выбыл из-под контроля украинских сил.

Дегтярёв также указал, что вклинение на Сумском направлении теперь составляет 7–8 километров в глубину сразу на нескольких участках: в районе Новодмитровки и у Таратутино. Отдельно зафиксированы изменения севернее — в районе населённого пункта Степок.

Совокупно за неделю российским войскам удалось сформировать плацдарм площадью свыше 200 квадратных километров на территории Сумской области. Эта цифра приводится со ссылкой на украинские и американские источники, которые, по оценке обозревателей, традиционно занижают масштабы продвижения российской стороны.

Ермак — куратор обороны

Для стабилизации ситуации украинское командование приняло решение об экстренной переброске сил. В зону ответственности направлены 157-я отдельная мотострелковая бригада, передислоцированная из Константиновки, и 132-й отдельный разведывательный батальон, ранее дислоцировавшийся в Запорожской области. Общее руководство обороной восточного участка Сумской области возложено на командование 157-й бригады.

Куратором направления назначен бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам Антонюка, принятые меры усиления не продемонстрировали существенного эффекта.

Российские подразделения вышли на близкие подступы к Мирополью с восточного и южного направлений — сценарий, который ещё несколько недель назад оценивался как маловероятный. Одновременно наступление ведётся с севера — от Ворачино и Алексеевки, боевые действия охватывают лесные массивы у Малой Корчаковки и Новой Сечи, до Большого Сумского леса от которых остаётся менее 100 метров.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский, по имеющимся данным, полагает, что критическая фаза на этом направлении наступит лишь при выходе российских сил к Большому Сумскому лесу. Вместе с тем, по оценкам военных наблюдателей, достижение этого рубежа сделает дальнейшее сопротивление украинских подразделений на данном участке практически невозможным. Продвижение российских сил на восточном фланге, по словам Антонюка, не вписывалось в первоначальный украинский оборонный план и вынудило Сырского принять решение об отводе подразделений с других, более приоритетных участков фронта.

На окраинах областного центра — Сум — фиксируется применение беспилотников, ракетного оружия и реактивных систем залпового огня для уничтожения переброшенных резервов и техники противника до их выдвижения к линии фронта.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru