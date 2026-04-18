В ЕС вздрогнули: Путин идёт на беспрецедентные меры? Законопроект № 1181659-8. Удар сразу по всем странам НАТО

12:22, 18 апр 2026

Российские законодатели одобрили в первом чтении законопроект, допускающий использование вооружённых сил за пределами страны для защиты граждан. Британское издание The Times назвало документ угрозой для всех членов НАТО. Об этом сообщает председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект № 1181659-8, предусматривающий возможность экстерриториального применения российских вооружённых сил. Документ направлен на защиту граждан России в случае их задержания, уголовного или иного преследования со стороны недружественных государств.

Согласно положениям законопроекта, при возникновении соответствующей необходимости российская сторона получает правовое основание для направления военных за рубеж с целью защиты своих граждан. Принятие документа в первом чтении вызвало широкий резонанс в западных СМИ.

Британская газета The Times опубликовала материал, в котором охарактеризовала законодательную инициативу как потенциальную угрозу для всех государств — членов Североатлантического альянса. В частности, авторы публикации выразили опасения, что в случае окончательного принятия закон создаст юридическую базу для военного присутствия России на территории Эстонии под предлогом защиты проживающей там русскоязычной диаспоры. Также в издании отметили, что документ может быть направлен против практики задержания российских судов западными странами и способен нарушить планы Европы по сокращению российских доходов через ограничение танкерного судоходства.

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в комментарии агентству «Интерфакс» пояснил, что принятие законопроекта не будет означать автоматического военного реагирования в отношении стран НАТО. По его словам, документ призван выполнять сдерживающую функцию в отношении государств, рассматривающих возможность действий против российских граждан или интересов страны. Картаполов подчеркнул, что перед принятием любых решений потенциальным провокаторам придётся взвешивать связанные с этим риски.

Законопроект продолжит рассмотрение в Государственной думе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru