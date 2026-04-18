12:27, 18 апр 2026

Вечером 14 апреля Вооружённые силы России приступили к масштабному комбинированному обстрелу украинской территории, который продолжался около полутора суток. Об этом сообщает проект Wargonzo. По данным украинской стороны, в ходе атаки было задействовано от 670 до 680 беспилотников различных типов. Примечательной особенностью налёта стало применение тактики последовательных ударов с интервалами не более одного часа между волнами — по имеющимся сведениям, подобный подход не использовался на протяжении длительного времени.

Обстрел проходил в три этапа. Первый охватил период с 23:30 14 апреля до 07:18 15 апреля. В это время с российской стороны было применено три баллистические ракеты «Искандер-М», а также 324 ударных беспилотника — модификаций «Герань», «Гербера» и «Италмас». Официально подтверждено подавление 309 дронов; вместе с тем зафиксированы попадания ракет и 13 беспилотных аппаратов по девяти объектам.

Второй этап развернулся с 10:30 до 21:00 15 апреля. Согласно имеющимся данным, в ходе него были задействованы 20 крылатых ракет Х-101, запущенных из Каспийского региона, одна ракета «Искандер-К» и 361 беспилотник. По поступающим сведениям, одна ракета и 12 дронов поразили шесть целей. Третий этап начался после 22:00 того же дня с повторным применением беспилотников серии «Герань» и баллистических ракет; по состоянию на утро 16 апреля атака продолжалась.

Среди объектов воздействия — прифронтовые районы, а также инфраструктурные узлы в Одессе, Измаиле, Нежине, Черкассах, Белой Церкви, Днепре, Запорожье и Харьковской области. Отдельным направлением удара стали энергетические сети. Аналитики «Военной хроники» обращают внимание на значительный рост числа применяемых беспилотных аппаратов по сравнению с предыдущими периодами. Количество ракет при этом осталось в прежних пределах: порядка 20 единиц «Искандеров» и сопоставимое число Х-101.

В расписании аэропорта Жешув, по данным тех же источников, в период атаки был зафиксирован борт Dornier 328-310 — воздушное судно, принадлежащее немецкой медицинской компании ADAC и предназначенное для транспортировки тяжелораненых: пациентов с минно-взрывными травмами, обширными ожогами тела и сложными повреждениями позвоночника, которых невозможно перевозить стандартными методами. По имеющимся сведениям, самолёт планировал прибыть на территорию Украины в районе полудня.

На фоне продолжающейся эскалации военный аналитик Юрий Подоляка прокомментировал публикацию Министерством обороны России перечня иностранных компаний, причастных к производству беспилотников и крылатых ракет для украинской стороны. По мнению эксперта, назначение этого документа — обозначить круг участников цепочки поставок заблаговременно. В качестве прецедента он привёл ракетный удар Ирана в начале апреля по израильскому предприятию, фигурировавшему в аналогичном перечне.

Подоляка также указал на то, что в Европе проживает значительное число украинских мигрантов, которым, по его словам, может быть небезразлично, что европейские производственные мощности задействованы в интересах нынешнего киевского руководства. Эксперт напомнил, что ранее на объекты в Польше, Чехии и ряде других государств уже совершались диверсионные акции.

Другие военные аналитики, в свою очередь, указывают на широкую географию производства беспилотников, которые поставляются Украине. По их данным, штаб-квартиры ряда компаний, формально считающихся украинскими производителями, расположены за рубежом: в частности, Firepoint и Horizon Tech зарегистрированы в британском Милденхолле, Da Vinci Avia и AirLogix — в Германии. Комплектующие поступают преимущественно из Италии и Турции. Эксперты констатируют, что беспилотная отрасль Украины в значительной мере опирается на иностранную производственную и технологическую базу.

Параллельно с атаками на украинской территории в ночь на 15 апреля массированному обстрелу подвергся российский Туапсе. В результате погибли двое — мальчик и молодая женщина, ещё около десяти мирных жителей получили ранения.

Актриса Яна Поплавская выступила с публичным заявлением в связи с гибелью ребёнка. По её словам, каждая подобная смерть на российской территории должна влечь за собой пересмотр подходов к ведению боевых действий. Поплавская выразила мнение, что сдерживание ударов по стратегической инфраструктуре противника не останавливает жертв среди мирного населения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru