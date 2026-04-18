Офицер ВСУ заявил о большом наступлении России. Известна дата: "Возьмут голыми руками!"

12:31, 18 апр 2026

Бывший украинский военный Евгений Бекренёв заявил, что Россия может начать масштабное наступление к 9 мая или после этой даты, а Константиновка рискует оказаться под контролем российских сил без городских боёв.

Украинский офицер запаса Евгений Бекренёв, известный под позывным «Арти Грин», в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей» высказал прогноз относительно дальнейшего развития боевых действий на востоке страны. По его словам, в настоящее время зоной наиболее острого противостояния остаётся Константиновка в Краматорском районе ДНР.

По оценке бывшего военного, российская сторона не намерена бросать крупные формирования на прямой штурм города — уличные бои требуют значительных ресурсов и несут высокие потери. Вместо этого, по мнению Бекренёва, противник стремится установить контроль над логистическими маршрутами всей агломерации, постепенно истощая обороняющихся, чтобы впоследствии занять населённые пункты практически без сопротивления. Интенсивности, сопоставимой с боями за Бахмут или Попасную, офицер не ожидает.

Бекренёв выразил надежду, что украинское командование примет решение об отводе личного состава из населённых пунктов прежде, чем начнутся уличные столкновения, поскольку шансов удержать позиции при сложившемся раскладе, по его словам, нет. Ключевым условием для отступления он назвал момент, когда противник займёт высоты, контролирующие всю транспортную инфраструктуру агломерации.

Говоря о сроках, Бекренёв связал активизацию боевых действий с периодом появления листвы на деревьях — так называемой «зелёнкой». По его расчётам, первые активные шаги могут последовать к 9 мая или сразу после этой даты. Начало же масштабного наступления офицер отнёс примерно к середине мая, оговорившись, что к тому времени украинским силам также потребуется прикрытие растительностью для операций под Запорожьем и в Сумской области.

Автор: Семен Подгорный
