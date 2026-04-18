Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Никто не думал, что Путин сделает это: Жесточайшая бомбардировка парализовала НАТО. "Первый удар П-800 по ЕС". Срыв "зерновой сделки 2.0"

12:34, 18 апр 2026

Российские ракеты и дроны продолжают планомерно поражать инфраструктурные и логистические объекты на востоке и юге Украины. Параллельно Балтийский флот провёл учения с применением противокорабельных ракет. Обозреватели фиксируют признаки спланированной военной кампании.

Российские удары по украинским тылам не прекращаются уже несколько недель подряд — интенсивность не спадала ни на сутки после завершения пасхального перемирия. Особенно пострадали Одесская и Николаевская области. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев и военно-политический обозреватель Егор Мисливец.

Ночные и утренние волны атак демонстрируют, по оценке Лебедева, характерную закономерность: удары наносятся повторно по одним и тем же координатам, что указывает на преследование конкретных целей, а не на хаотичное уничтожение объектов. По его словам, подобная тактика свидетельствует о том, что часть целей является подвижной — разведывательные беспилотники и повторные заходы с интервалом позволяют отслеживать перемещение, разгрузку и сборку техники прямо в процессе.

Географически удары концентрируются на левобережной Украине и приграничных районах: Черниговская, Сумская, Харьковская, Николаевская, Днепропетровская и Одесская области находятся под систематическим давлением. Западные и центральные регионы страны при этом практически не затрагиваются. Лебедев расценивает это не как случайность, а как осознанное ограничение зоны воздействия.

Днепропетровск остаётся под интенсивным огнём как крупный логистический узел и распределительный центр. Регулярные повторные удары, по оценке координатора, говорят о том, что объекты либо продолжают функционировать, либо оперативно восстанавливаются после каждой атаки. В Сумской и Харьковской областях целями становятся маршруты переброски личного состава и техники, командные пункты, полигоны и склады вооружения — как полевые, так и тыловые. Цель — не допустить выдвижения украинских подразделений к линии боевого соприкосновения через существующие коридоры.

В Черниговской области продолжается уничтожение нефтеперерабатывающих предприятий и объектов энергетической инфраструктуры. Это следует за недавними ударами «Искандеров» по полигону с иностранной пехотой, которые, по имеющимся данным, сорвали подготовку к возможному вторжению в Брянскую область.

Отдельного внимания заслуживает ситуация в Одесской и Николаевской областях. Там под удар попадают портовая и морская инфраструктура, военные полигоны и учебные центры. По сведениям, которые ранее распространяло Сопротивление, в этих учебных центрах продолжают находиться британские офицеры, осуществляющие подготовку спецназа Главного управления разведки Украины.

Лебедев подчёркивает: картина ударов не разрозненна — она складывается в систему. На Сумском, Харьковском и Запорожском направлениях атакуются подтягиваемые к фронту подразделения. По его оценке, штаб НАТО готовит точки для прорыва с применением беспилотных систем в качестве замены боевой авиации.

Повторные заходы по Одессе связаны, по мнению аналитиков, с отслеживанием морских поставок. Порты перестали быть исключительно военно-логистическими узлами — через них осуществляется вывоз сжиженного газа, аммиака, удобрений, зерновых и леса, которые идут на Запад в счёт оплаты военных нужд Украины. По имеющимся данным, три судна в одесских портах получили критические повреждения за последнюю неделю — эту информацию фиксировали профильные мониторинговые ресурсы.

Ситуация с причерноморской торговлей, по оценке наблюдателей, означает фактический провал того, что аналитики называли «зерновой сделкой 2.0». Финансовых возможностей европейской стороны не хватило для покрытия военных потребностей Киева, и теперь Банковая рассчитывается за вооружение всем доступным экспортным товаром.

Параллельно с событиями на Украине Балтийский флот России провёл учения в Балтийском море. Военно-политический обозреватель Егор Мисливец охарактеризовал их как прямую реакцию на заявления Лондона о готовности останавливать российские суда и на захваты танкеров с российским сырьём. В ходе учений отрабатывалось обнаружение, сопровождение и уничтожение условных вражеских корабельных группировок с применением двух ракетных комплексов. Мобильный береговой комплекс «Бал» с противокорабельными ракетами Х-35 и комплекс «Бастион» с гиперзвуковыми ракетами «Оникс» П-800 были задействованы в совместных манёврах. Мисливец охарактеризовал это как фактически первое демонстративное применение П-800 в контексте прямого давления на страны Евросоюза.

Государственная дума России в первом чтении одобрила законопроект, наделяющий президента полномочиями направлять вооружённые силы за рубеж в случае ареста или преследования российских граждан за границей. Помимо этого, документ расширяет правовые основания для использования армии в целях защиты национальных интересов страны. По словам Мисливца, Москва рассматривает попытки НАТО превратить Балтику в закрытую акваторию альянса как прямую угрозу национальной безопасности — прежде всего в части доступа к Калининградской области.

Офицер ВСУ заявил о большом наступлении России. Известна дата: "Возьмут голыми руками!"

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен