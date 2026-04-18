12:34, 18 апр 2026

Российские ракеты и дроны продолжают планомерно поражать инфраструктурные и логистические объекты на востоке и юге Украины. Параллельно Балтийский флот провёл учения с применением противокорабельных ракет. Обозреватели фиксируют признаки спланированной военной кампании.

Российские удары по украинским тылам не прекращаются уже несколько недель подряд — интенсивность не спадала ни на сутки после завершения пасхального перемирия. Особенно пострадали Одесская и Николаевская области. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев и военно-политический обозреватель Егор Мисливец.

Ночные и утренние волны атак демонстрируют, по оценке Лебедева, характерную закономерность: удары наносятся повторно по одним и тем же координатам, что указывает на преследование конкретных целей, а не на хаотичное уничтожение объектов. По его словам, подобная тактика свидетельствует о том, что часть целей является подвижной — разведывательные беспилотники и повторные заходы с интервалом позволяют отслеживать перемещение, разгрузку и сборку техники прямо в процессе.

Географически удары концентрируются на левобережной Украине и приграничных районах: Черниговская, Сумская, Харьковская, Николаевская, Днепропетровская и Одесская области находятся под систематическим давлением. Западные и центральные регионы страны при этом практически не затрагиваются. Лебедев расценивает это не как случайность, а как осознанное ограничение зоны воздействия.

Днепропетровск остаётся под интенсивным огнём как крупный логистический узел и распределительный центр. Регулярные повторные удары, по оценке координатора, говорят о том, что объекты либо продолжают функционировать, либо оперативно восстанавливаются после каждой атаки. В Сумской и Харьковской областях целями становятся маршруты переброски личного состава и техники, командные пункты, полигоны и склады вооружения — как полевые, так и тыловые. Цель — не допустить выдвижения украинских подразделений к линии боевого соприкосновения через существующие коридоры.

В Черниговской области продолжается уничтожение нефтеперерабатывающих предприятий и объектов энергетической инфраструктуры. Это следует за недавними ударами «Искандеров» по полигону с иностранной пехотой, которые, по имеющимся данным, сорвали подготовку к возможному вторжению в Брянскую область.

Отдельного внимания заслуживает ситуация в Одесской и Николаевской областях. Там под удар попадают портовая и морская инфраструктура, военные полигоны и учебные центры. По сведениям, которые ранее распространяло Сопротивление, в этих учебных центрах продолжают находиться британские офицеры, осуществляющие подготовку спецназа Главного управления разведки Украины.

Лебедев подчёркивает: картина ударов не разрозненна — она складывается в систему. На Сумском, Харьковском и Запорожском направлениях атакуются подтягиваемые к фронту подразделения. По его оценке, штаб НАТО готовит точки для прорыва с применением беспилотных систем в качестве замены боевой авиации.

Повторные заходы по Одессе связаны, по мнению аналитиков, с отслеживанием морских поставок. Порты перестали быть исключительно военно-логистическими узлами — через них осуществляется вывоз сжиженного газа, аммиака, удобрений, зерновых и леса, которые идут на Запад в счёт оплаты военных нужд Украины. По имеющимся данным, три судна в одесских портах получили критические повреждения за последнюю неделю — эту информацию фиксировали профильные мониторинговые ресурсы.

Ситуация с причерноморской торговлей, по оценке наблюдателей, означает фактический провал того, что аналитики называли «зерновой сделкой 2.0». Финансовых возможностей европейской стороны не хватило для покрытия военных потребностей Киева, и теперь Банковая рассчитывается за вооружение всем доступным экспортным товаром.

Параллельно с событиями на Украине Балтийский флот России провёл учения в Балтийском море. Военно-политический обозреватель Егор Мисливец охарактеризовал их как прямую реакцию на заявления Лондона о готовности останавливать российские суда и на захваты танкеров с российским сырьём. В ходе учений отрабатывалось обнаружение, сопровождение и уничтожение условных вражеских корабельных группировок с применением двух ракетных комплексов. Мобильный береговой комплекс «Бал» с противокорабельными ракетами Х-35 и комплекс «Бастион» с гиперзвуковыми ракетами «Оникс» П-800 были задействованы в совместных манёврах. Мисливец охарактеризовал это как фактически первое демонстративное применение П-800 в контексте прямого давления на страны Евросоюза.

Государственная дума России в первом чтении одобрила законопроект, наделяющий президента полномочиями направлять вооружённые силы за рубеж в случае ареста или преследования российских граждан за границей. Помимо этого, документ расширяет правовые основания для использования армии в целях защиты национальных интересов страны. По словам Мисливца, Москва рассматривает попытки НАТО превратить Балтику в закрытую акваторию альянса как прямую угрозу национальной безопасности — прежде всего в части доступа к Калининградской области.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru