Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
Тысячи солдат, самолёты и корабли наготове: Трампу не понравится то, о чём договорились Россия и Индия

Тысячи солдат, самолёты и корабли наготове: Трампу не понравится то, о чём договорились Россия и Индия

11:40, 19 апр 2026

Москва и Нью-Дели договорились об условиях размещения до 3000 военнослужащих, 10 самолётов и пяти кораблей на территории друг друга. Документ, вступивший в силу в апреле 2026 года, рассчитан на пять лет и предусматривает проведение совместных учений и спасательных операций.

Россия и Индия заключили межгосударственное соглашение, открывающее границы двух стран для размещения ограниченного военного контингента. Документ был опубликован 17 апреля на официальном портале правовой информации. Подписание состоялось 18 февраля 2026 года, после чего соглашение вступило в законную силу.

Согласно условиям договора, каждая из сторон вправе направить на территорию партнёра не более 3000 военнослужащих, 10 воздушных судов и пяти военных кораблей одновременно. Ограничения распространяются как на наземное присутствие, так и на использование воздушного пространства принимающего государства. Ответственность за безопасность всего задействованного личного состава несёт принимающая сторона.

Сферы применения соглашения охватывают два направления: проведение совместных военных учений и участие в ликвидации последствий природных катастроф — наводнений, землетрясений и иных чрезвычайных ситуаций. Документ действует в течение пяти лет с момента вступления в силу.

Соглашение расширяет характер взаимодействия двух стран, которые уже являются партнёрами в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Прежде сотрудничество в значительной мере сводилось к поставкам вооружений и военной техники, тогда как новый договор предполагает непосредственное совместное присутствие вооружённых сил на территории государств-участников.

Параллельно с военным треком развивается и трудовое направление двусторонних отношений. 25 марта 2026 года глава департамента по миграционной политике и социальному обеспечению МИД Индии Прашант Пизе заявил о готовности страны увеличить поток трудовых мигрантов в Россию. По его словам, среди граждан Индии имеются квалифицированные специалисты в области информационных технологий, инженерии, строительства и медицины — то есть именно в тех отраслях, которые представляют интерес для российской стороны.

Читайте также:

Никто не думал, что Путин сделает это: Жесточайшая бомбардировка парализовала НАТО. "Первый удар П-800 по ЕС". Срыв "зерновой сделки 2.0"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен