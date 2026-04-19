Тысячи солдат, самолёты и корабли наготове: Трампу не понравится то, о чём договорились Россия и Индия

11:40, 19 апр 2026

Москва и Нью-Дели договорились об условиях размещения до 3000 военнослужащих, 10 самолётов и пяти кораблей на территории друг друга. Документ, вступивший в силу в апреле 2026 года, рассчитан на пять лет и предусматривает проведение совместных учений и спасательных операций.

Россия и Индия заключили межгосударственное соглашение, открывающее границы двух стран для размещения ограниченного военного контингента. Документ был опубликован 17 апреля на официальном портале правовой информации. Подписание состоялось 18 февраля 2026 года, после чего соглашение вступило в законную силу.

Согласно условиям договора, каждая из сторон вправе направить на территорию партнёра не более 3000 военнослужащих, 10 воздушных судов и пяти военных кораблей одновременно. Ограничения распространяются как на наземное присутствие, так и на использование воздушного пространства принимающего государства. Ответственность за безопасность всего задействованного личного состава несёт принимающая сторона.

Сферы применения соглашения охватывают два направления: проведение совместных военных учений и участие в ликвидации последствий природных катастроф — наводнений, землетрясений и иных чрезвычайных ситуаций. Документ действует в течение пяти лет с момента вступления в силу.

Соглашение расширяет характер взаимодействия двух стран, которые уже являются партнёрами в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Прежде сотрудничество в значительной мере сводилось к поставкам вооружений и военной техники, тогда как новый договор предполагает непосредственное совместное присутствие вооружённых сил на территории государств-участников.

Параллельно с военным треком развивается и трудовое направление двусторонних отношений. 25 марта 2026 года глава департамента по миграционной политике и социальному обеспечению МИД Индии Прашант Пизе заявил о готовности страны увеличить поток трудовых мигрантов в Россию. По его словам, среди граждан Индии имеются квалифицированные специалисты в области информационных технологий, инженерии, строительства и медицины — то есть именно в тех отраслях, которые представляют интерес для российской стороны.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru