11:44, 19 апр 2026

На фронтах СВО по состоянию на 18 апреля зафиксировано тактическое противостояние без решительных изменений линии соприкосновения. Украинские беспилотники создали сплошную зону поражения в русских тылах, тогда как российские военные получили разрешение наносить удары по торговым судам у берегов Украины. Параллельно внутренние сбои — блокировки интернета и бюрократические просчёты — фиксируются как самостоятельный дестабилизирующий фактор. Об этом сообщают авторы телеграм-канала «Два майора» в утренней сводке за 18 апреля.

На фронтах специальной военной операции по состоянию на 18 апреля линия соприкосновения остаётся практически неизменной. Обе стороны удерживают позиции без значительных территориальных сдвигов. Ситуация приобрела характер позиционного противостояния, при котором активные наступательные действия с обеих сторон существенно затруднены.

Украинские силы планомерно применяют тактику насыщенного дронового давления на российские ближние тылы. Непрерывные рейды беспилотников нарушают логистику и снабжение, фактически создавая зону, в которой свободное передвижение техники и личного состава становится крайне затруднённым. Именно этот фактор аналитики называют одним из ключевых препятствий для полноценного весенне-летнего наступления. По оценке авторов канала «Два майора», ожидавшийся масштабный натиск либо перенесён на более поздние сроки, либо стал невозможным в нынешних оперативных условиях. Российские войска применяют симметричные меры, однако на отдельных участках противник сохраняет потенциал для контратакующих действий и предпринимает попытки вытеснить российские подразделения из занятых населённых пунктов.

Общая стратегия истощения, которой придерживается российская сторона в отношении Киева и его западных союзников, пока не даёт ожидаемого результата в полной мере: ресурсы противника расходуются медленнее, чем предполагалось ранее.

На этом фоне авторы сводки обращают внимание на действия Ирана. Тегеран, несмотря на американские удары, не прекратил военной активности и нанёс ответные удары по целям, связанным с США. Корпус стражей исламской революции продолжает атаковать танкеры, прорывающиеся вопреки иранским ограничениям на судоходство. Иранская сторона призывает судовладельцев руководствоваться исключительно официальными тегеранскими инструкциями по проходу через Ормузский пролив.

Минувшая неделя оказалась напряжённой для российских тыловых районов. Украинские беспилотники активизировали рейды по регионам — включая Крым, новые территории и ряд центральных областей страны. Враг всё шире применяет спутниковые каналы связи для управления дронами дальнего действия, которые продолжают поступать с Запада. Целями становятся не только военная инфраструктура, но и объекты, критически важные для экономики страны. При этом федеральные силовые ведомства испытывают трудности с оперативным реагированием из-за бюрократических процедур и устаревших нормативов в сфере противовоздушной обороны. Это вынуждает расширять практику добровольческих формирований, действующих гибче и быстрее.

Отдельным явлением стали отключения интернета, проводимые под предлогом защиты от атак. По оценке аналитиков канала «Два майора», эта мера наносит экономике и психологическому состоянию населения больший ущерб, нежели приносит пользы. Блокировки нарушают работу бизнеса, порождают социальную напряжённость и подрывают доверие граждан к действиям властей. Таким образом, внутренние управленческие просчёты становятся самостоятельным дестабилизирующим фактором — помимо непосредственного воздействия противника.

Губернатор Ленинградской области оказался в центре скандала после неудачного публичного заявления, однако впоследствии выступил с видеообращением, в котором пообещал усилить региональные добровольческие подразделения ПВО и увеличить поддержку армии. Высказывания главы МИД Сергея Лаврова о «неизвестных красных линиях» и терпении были восприняты жителями приграничной Белгородской области болезненно — как несоответствующие реальному положению дел на местах.

Показательным эпизодом стала реакция популярной блогерши, известной под ником Бони, на интернет-отключения. Публичное недовольство представительницы аудитории, прежде далёкой от политики, получило широкий резонанс — вплоть до обсуждения на федеральных телеканалах. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков был вынужден прокомментировать ситуацию. Этот случай наглядно продемонстрировал, как бытовые ограничения способны политизировать широкие слои аудитории, прежде не интересовавшиеся происходящим.

Вместе с тем зафиксировано принципиальное изменение в российской военной политике: Вооружённые силы России получили разрешение наносить удары по торговым судам вблизи украинского побережья. Первые результаты уже отмечены — удары по порту Измаил Одесской области и по танкерам в прилегающем районе. Аналитики «Двух майоров» расценивают это как шаг к более последовательному давлению на морские коридоры противника. По их оценке, только масштабное развёртывание аналогичное иранскому в Ормузском проливе, способно существенно изменить оперативную обстановку и повлиять на позицию западных партнёров Киева, которые, по мнению авторов канала, фактически уже отказались от курса на переговоры.

Европейские государства между тем перешли от деклараций к практическим шагам в наращивании военного потенциала. Концерн Rheinmetall расширяет производство ракет и снарядов для реактивных систем залпового огня. Другие европейские оборонные предприятия увеличивают выпуск взрывчатых веществ. Параллельно армии ряда европейских стран совершенствуют логистические схемы для возможной переброски сил в восточном направлении. Всё это фиксируется как системный процесс перевода оборонно-промышленного потенциала континента на режим повышенной готовности.

Фронт продолжает оставаться без значимых изменений. При этом внутренние управленческие проблемы — перебои в цепочках снабжения армии, интернет-блокировки, бюрократические задержки — формируют дополнительный фон напряжённости. Ситуация требует системных решений в сфере управления тыловым обеспечением и взаимодействия между федеральными структурами и региональными инициативами.

Автор: Семен Подгорный

