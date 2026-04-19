"Им ничто не мешает!": В Киеве "взорвались" – Россия заставила расчехлить дефицитные ракеты. Германия не спасла

11:47, 19 апр 2026

Секретарь оборонного комитета Верховной рады полковник СБУ Роман Костенко предупредил: даже регулярные поставки ракет для систем Patriot не позволят украинской противовоздушной обороне справляться с нарастающим давлением со стороны России. Тем временем за 15–16 апреля украинские военные зафиксировали 703 воздушные цели за сутки.

Украинская противовоздушная оборона оказывается под всё более интенсивным давлением на фоне наращивания Россией производства баллистических ракет и усложнения тактики их применения. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко. По его словам, даже бесперебойные поставки перехватчиков Pac-3 для систем Patriot не решают проблему, поскольку мировые мощности по их выпуску жёстко ограничены.

Ракеты Pac-3 способны перехватывать баллистические цели, однако их производство упирается в производственный потолок: Соединённые Штаты выпускают не более 600 единиц в год, распределяя их между собственными нуждами, союзниками на Ближнем Востоке и европейскими партнёрами. Украина, по словам Костенко, находится в этой очереди, причём поступающие ракеты немедленно идут в дело.

Европейские производители частично закрывают потребность, однако основным поставщиком Pac-3 остаются США. В Германии планируется запуск производства, но речь идёт о ракетах Pac-2 — менее эффективных при работе по баллистическим целям. Этот факт Костенко выделил особо: именно баллистические удары наносят наибольший ущерб и влекут наибольшие потери.

Полковник также указал на то, что российский оборонно-промышленный комплекс не снижает темпов выпуска ракет вопреки введённым ограничениям. Санкционное давление и внутренние кризисы не останавливают производство — предприятия продолжают работу, в том числе с использованием иностранных компонентов, которые формально должны были попасть под ограничения.

В ночь с 15 на 16 апреля украинские военно-воздушные силы зафиксировали две волны комбинированных атак. Россия применила не менее 24 ракет «Искандер» различных модификаций. Подразделения радиоэлектронной борьбы насчитали за сутки 703 воздушные цели: 19 баллистических ракет «Искандер-М», пять крылатых «Искандер-К», 20 крылатых ракет Х-101 и 659 беспилотников разных типов. Массированные удары продолжались третьи сутки подряд.

Комплекс «Искандер-К», принятый на вооружение в середине 2010-х годов, появился примерно на десятилетие позже баллистического «Искандера-М». Система предназначена для нанесения высокоточных ударов на значительные расстояния с малых высот. Она использует ту же мобильную пусковую установку, что и «Искандер-М», и несёт две готовые к немедленному пуску ракеты. Основные боеприпасы — 9М728 и 9М729, дальность последней достигает около 1500 километров. Ракеты следуют рельефу местности, используют спутниковое наведение и способны подходить к цели по непредсказуемым траекториям с круговым отклонением 5–10 метров, что существенно затрудняет их перехват.

Бригадный комплект «Искандер-М» включает 51 единицу техники, в том числе 12 пусковых установок и 12 транспортно-заряжающих машин, обеспечивающих одновременный пуск 48 ракет. Российский оборонно-промышленный комплекс резко увеличил темпы выпуска: в 2023 году производство шло значительно быстрее, чем прежде, а к середине года объём вырос в пять раз. В октябре 2025 года Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз зафиксировал существенный рост производства усовершенствованных баллистических ракет для «Искандера-М» по новым заказам Министерства обороны России. В производстве одновременно находятся не менее семи модификаций с различными боеголовками — фугасными, кассетными и специализированными.

Западные аналитики первоначально рассчитывали на то, что американские комплексы Patriot дальнего радиуса действия смогут эффективно противостоять ударам «Искандеров». Однако украинские официальные лица неоднократно указывали на недостаточность этих результатов. В октябре они сообщили, что вероятность перехвата ракет «Искандер-М» и «Кинжал» с помощью Patriot составляет лишь 6%, при том что стоимость одной попытки перехвата значительно превышает цену запуска самой баллистической ракеты.

Начальник по связи командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат пояснил, что «Искандеры» всё чаще применяют изменённые схемы полёта и нестандартные траектории, что существенно осложняет работу систем Patriot. По его словам, при перехвате баллистических целей система действует в автоматическом режиме, а точно рассчитать момент и точку столкновения перехватчика с ракетой противника становится всё труднее.

Автор: Семен Подгорный

