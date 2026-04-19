Главная » Россия/мир »
Ждём приказа Верховного: Медведев предупреждал - решение об ударах по Европе принято. Чехию не зря трясёт из-за списков Минобороны России

11:50, 19 апр 2026

Член комитета Госдумы по обороне заявил, что решение о возможных ударах по западным предприятиям, производящим беспилотники для Украины, уже принято. Осталось лишь слово Верховного главнокомандующего.

Решение о нанесении потенциальных ударов по объектам на территории западных стран, где производятся беспилотники для украинских вооружённых сил, принято. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.ру». Поводом для заявления стала публикация Министерством обороны России перечня предприятий, задействованных в производстве БПЛА для Украины.

По словам Колесника, реализация принятого решения целиком зависит от воли Верховного главнокомандующего — президента России Владимира Путина. «Я думаю, решение принято давно. Вопрос, когда оно будет реализовано. Когда Верховный сочтёт нужным, оно реализуется, тогда и будут удары», — сообщил депутат. Он также указал, что для минимизации угрозы со стороны ВСУ российским вооружённым силам необходимо усилить воздействие на объекты критической инфраструктуры и военные объекты, расположенные в городах.

Согласно опубликованным Министерством обороны спискам, в качестве потенциальных целей рассматриваются 21 объект оборонной промышленности в 12 государствах: Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле.

Наиболее острую реакцию публикация вызвала в Чехии. Министр иностранных дел страны Петр Мацинка вызвал российского посла в Праге для дачи разъяснений. По заявлению чешской стороны, этот шаг стал ответом как на доклад российского Минобороны, так и на последующие комментарии заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что публикацию перечня следует воспринимать буквально: обнародованные адреса являются реестром потенциальных законных целей для российских вооружённых сил.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва направила специальное предупреждение странам Балтии в связи с их решением открыть воздушное пространство для прохода украинских беспилотников, используемых в атаках на российскую территорию.

Депутат Государственной думы Алексей Чепа в разговоре с изданием расценил заявление Захаровой как финальное предупреждение перед переходом к конкретным действиям. «Последствия — это уничтожение дронов над территорией этих стран», — заявил он, добавив, что помимо этого Россия вправе прибегнуть и к иным мерам в рамках международного права, международных соглашений и механизмов ООН.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также предостерёг от недооценки российской стороны. По его словам, терпение России не является безграничным, а местонахождение красной черты намеренно остаётся неизвестным: «Я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия».

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
