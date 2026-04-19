Началось. Эвакуация Нетаньяху, капитуляция и выжженная земля. Это конец Израиля. Сроки шокируют. ЦАХАЛ признаёт катастрофу мирового масштаба

11:53, 19 апр 2026

Израильский журналист Алон Мизрахи, удостоенный соотечественниками звания одного из наиболее уважаемых евреев в мире, публично заявил о реальном положении дел в своей стране. Его слова распространил директор Института «Царьград», философ и общественный деятель Александр Дугин. По оценке самого Мизрахи, ситуация внутри государства несравнимо серьёзнее того, что освещают мировые СМИ, сконцентрированные на внешних конфликтах в регионе.

По словам Мизрахи, воздушные тревоги и удары сегодня охватывают всю территорию страны — север, юг и центр одновременно. Он характеризует происходящее как наиболее интенсивное с начала нынешнего витка противостояния и указывает на устойчивую эскалационную тенденцию, которую фиксирует на протяжении последних полутора недель. «Хезболла» и Иран, по его наблюдениям, наносят удары как совместно, так и раздельно — по портам, авиабазам, объектам военной и промышленной инфраструктуры.

Журналист убеждён: если руководство страны не предпримет экстренных мер, продолжение нынешней динамики либо вынудит Израиль к капитуляции, либо приведёт к полному краху. По его оценке, временной горизонт — не годы и не месяцы, а именно недели. Первым признаком капитуляции, считает Мизрахи, может стать информация об экстренной эвакуации премьер-министра Биньямина Нетаньяху вместе с наиболее радикальным окружением, составляющим основу его властной опоры. Альтернативный сценарий — «выжженная земля», причём не обязательно в переносном значении. При этом он добавляет, что масштаб происходящего негласно признают даже в военном командовании — ЦАХАЛ, по его словам, уже осознаёт реальность положения.

Александр Дугин, в свою очередь, обратил внимание на то, что российские новостные каналы фактически не освещают эту тему. По его наблюдению, складывается картина, при которой Израиль стремительно утрачивает устойчивость. Дугин описывает внешне противоречивую картину: с одной стороны, продолжается операция на юге Ливана, наземные действия в Газе, зачистки на Западном берегу реки Иордан, удары по Дамаску и закрепление на Голанских высотах — в логике проекта «Великий Израиль». С другой — параллельно фиксируется приобретение порядка сорока островов в Греции, соглашения с аргентинским руководством о возможной репатриации до четырёхсот тысяч израильтян, а также планы по массовому переселению части граждан на Украину и в Россию.

По мнению Дугина, оба вектора принципиально несовместимы: либо курс на территориальную экспансию, либо подготовка к новому рассеянию — по аналогии с событиями, последовавшими за восстанием Бар-Кохбы. Сочетание этих тенденций он характеризует как внутренне противоречивое и не поддающееся единой логике. Именно это противоречие, наряду с оценками самого Мизрахи, и формирует, по словам Дугина, то самое «устойчивое ощущение», что ситуация развивается в направлении, которое трудно назвать управляемым.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru