Главное к утру 19 апреля. Названы три способа лишить Киев "крыльев". Разговор о мобилизации. Путин подал сигнал "соседям"

11:57, 19 апр 2026

Минобороны России опубликовало список европейских предприятий, производящих беспилотники для ВСУ, в Сети заговорили о новой волне мобилизации, Путин провёл оперативное совещание по странам СНГ, а в российских больницах продолжает работать анестезиолог с двумя судимостями.

Сразу несколько резонансных тем оказались в центре общественного внимания на этой неделе: военное ведомство страны обнародовало сведения о европейских производителях беспилотников для украинской армии, в интернете развернулись дискуссии о возможной второй волне мобилизации, президент Владимир Путин провёл оперативное совещание, посвящённое сотрудничеству со странами СНГ, а история врача-анестезиолога с криминальным прошлым, продолжающего практиковать в российских медучреждениях, вызвала волну возмущения. Об этих событиях сообщают российские государственные и независимые медиа.

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало перечень европейских компаний, занимающихся изготовлением беспилотных летательных аппаратов для нужд украинских вооружённых сил. В списке фигурируют структуры, аффилированные с украинским бизнесом и действующие на территории нескольких государств Европейского союза, а также Великобритании. В частности, в документе упоминаются чешские предприятия «Пбс» и «Девиро», британские «Файер пойнт» и «Хорайзон тех», немецкие «Да Винчи Авиа» и «Эйрлоджикс», датская компания «Корт». Польша в этом перечне представлена государственным предприятием «Антонов» и организацией «Укрспецсистемз».

Появление списка сопроводил комментарий заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. По его словам, публикация перечня мест, где производятся дроны и иная военная техника, означает, что все упомянутые предприятия становятся законными объектами для российских вооружённых сил. Медведев пожелал «европейским партнёрам» крепкого сна.

На этом фоне стоит отметить, что Великобритания анонсировала передачу Украине 120 тысяч беспилотников, назвав это крупнейшей поставкой подобного рода в истории. Германия, в свою очередь, подписала контракт с украинской стороной на совместное производство пяти тысяч ударных дронов.

Военные эксперты и официальные лица сформулировали три направления, которые, по их оценкам, могут ограничить или прекратить поставки беспилотников украинским военным.

Первое из них — перекрытие цепочек поставок комплектующих. Европейское производство дронов во многом зависит от китайских микрочипов и навигационных модулей. Эксперты указывают на возможность дипломатических переговоров с Пекином с целью ограничения или полного прекращения таких поставок.

Второе направление — разрушение логистической инфраструктуры. Предлагается воздействовать на морские грузоперевозки — в частности, поражать контейнеры с беспилотниками в акватории у портов Одессы — а также выводить из строя железнодорожные маршруты, по которым осуществляется доставка.

Третье — экономическое и кибернетическое давление. Поскольку производство дронов в европейских странах ориентировано на коммерческую прибыль, резкий рост цен на энергоносители в сочетании с кибератаками на производственные объекты способен сделать этот сегмент убыточным и вынудить компании свернуть деятельность.

Официальный представитель российского военного ведомства напомнил, что нормы международного права запрещают нейтральным государствам размещать на своей территории военные производства в интересах воюющих сторон. Аналитик Алексей Анпилогов в беседе с «МК.ру» процитировал Гаагские конвенции 1907 года, согласно которым подобные действия лишают страну статуса нейтральной. По его словам, вопрос о возможных силовых мерах в этой связи остаётся открытым.

Параллельно в российском медиапространстве и социальных сетях активизировались обсуждения вероятной второй волны мобилизации. Официальных заявлений на этот счёт не поступало, однако в Ленинградской области губернатор объявил о сборе резервистов для организации защиты от атак беспилотников ВСУ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад предпринимает попытки поставить Россию в невыгодное стратегическое положение: европейские государства под давлением Вашингтона выстраивают собственный оборонный блок. Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал позицию США как двойственную, указав на стремление Вашингтона переложить финансовое и военное бремя конфликта на европейских союзников, оставив за собой свободу рук для противостояния с Китаем.

В этом контексте эксперты, слова которых приводят российские издания, акцентируют внимание на недавно подписанном оборонном соглашении между Россией и Индией. По условиям договора, на территории России могут находиться до трёх тысяч индийских военнослужащих. Пока документ предполагает проведение совместных учений, однако соглашение также допускает использование индийских кораблей и самолётов. Эксперты проводят параллели с участием военных из Северной Кореи в операциях в Курской области, отмечая, что присутствие индийских военных в приграничных районах потребует от украинской стороны дополнительного анализа рисков.

Владимир Путин на прошлой неделе провёл оперативное совещание, видеозапись которого опубликовала пресс-служба Кремля. Согласно сообщению РИА Новости, повесткой стали вопросы взаимодействия с государствами СНГ. Открывая заседание, президент подчеркнул, что Россия всегда придавала и будет придавать особое значение отношениям с ближайшими соседями — как в силу исторических связей, так и в силу значительного объёма экономического сотрудничества. Кроме того, на заседании обсуждались методы противодействия финансированию терроризма. В совещании принял участие руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Отметим, что совещанию предшествовал двухнедельный период информационного молчания со стороны президента. Как сообщал в своём Telegram-канале корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев, 10 апреля не состоялось ни традиционного пятничного совещания с Советом безопасности, ни запланированного заседания по тематике искусственного интеллекта. По данным источников журналиста, в тот период у Путина проходили закрытые встречи, содержание которых не раскрывалось. В тот же день президент обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводками и меры по ликвидации их последствий. Помимо этого, Путин направил поздравление Российскому федеральному ядерному центру Всероссийского НИИ экспериментальной физики в связи с его 80-летием, назвав учреждение в Сарове фундаментом ядерного щита страны.

Отдельное место на этой неделе заняла история, связанная с врачом-анестезиологом Зиедулло Носировым, которую разобрала программа «Мы в курсе» на одном из федеральных каналов. Ведущая Елена Афонина призналась, что, если бы она лично не ознакомилась с материалами судебных дел до эфира, сочла бы произошедшее невозможным. Приглашённый юрист Николай Чернышук также выразил удивление, оговорившись, что воспринял бы этот рассказ со скептицизмом без документального подтверждения.

Носиров родился в Таджикистане, окончил государственный медицинский институт в 1994 году и до 2007 года работал врачом в Душанбе. Затем переехал в Россию, получил гражданство и устроился анестезиологом в Чистопольскую больницу в Татарстане, после чего перебрался в соседний Алексеевский район.

Первый конфликт с законом произошёл, когда следственные органы установили факты вымогательства взяток с пациентов. Схема выглядела следующим образом: перед операцией анестезиолог предупреждал больных, что «качественный наркоз» потребует дополнительной оплаты, в противном случае намекал на возможные неблагоприятные последствия. Значительная часть пациентов соглашалась платить. В ходе следствия Носиров вины не признавал, угрожал следователям апелляцией к нормам шариата и подал ложный донос на двух оперативников, якобы применявших к нему недозволенные методы. Служебная проверка не подтвердила эти обвинения. В итоге врач был осуждён, однако отделался штрафом в 17 тысяч рублей.

После этого Носиров перебрался в Подмосковье, где, несмотря на судимость, трудоустроился в Подольскую городскую больницу. Его супруга также получила там место медицинской сестры. В период работы в этом учреждении врач с уголовным прошлым получил четыре миллиона рублей в рамках программы социальной ипотеки — по всей видимости, как отец четверых детей. Именно тогда произошёл второй и значительно более тяжкий инцидент: коллеги застали Носирова в момент совершения насилия над 43-летней пациенткой реанимационного отделения, находившейся в беспомощном состоянии в связи с ожогами. Суд назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии.

После отбытия срока Носиров вернулся в Татарстан и вновь устроился анестезиологом — на этот раз в Мамадышскую больницу. Уволили его лишь после того, как журналисты предали огласке сведения о его прошлом. Не остановившись на этом, он переехал в Крым, где также нашёл работу в медицинском учреждении и, по имеющимся данным, снова получил «подъёмные» выплаты — несмотря на то что взысканные ранее четыре миллиона рублей с него до сих пор пытаются истребовать в судебном порядке.

В январе 2023 года Носиров вновь оказался в центре скандала. Мальчика, доставленного в больницу с черепно-мозговой травмой после падения, анестезиолог направил на операцию по обрезанию. Родители ребёнка обратились в полицию. Суд обязал медицинских работников, причастных к проведению необоснованной операции, выплатить семье компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Сам Носиров, по имеющимся сведениям, продолжает медицинскую практику.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru