"Молились, чтобы это была неправда": Жутко, что об этом сказали вслух. Срочное обращение военкора к Минобороны. "Ужасные новости с ЛБС"

12:00, 19 апр 2026

Специальный корреспондент Дмитрий Стешин публично признал, что украинская сторона за последние месяцы опередила российские силы по числу и применению беспилотников — как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу. Его слова вызвали широкую реакцию в сети.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» и автор Telegram-канала «Русский тарантасъ» Дмитрий Стешин в эфире издания у журналиста Ивана Панкина сообщил о дроновом превосходстве противника на фронте и в российском тылу. По словам Стешина, эта тема активно обсуждается в военной среде, однако её публичное признание стало поводом для широкого резонанса в интернете.

В своём рассказе Стешин описал случай, произошедший во время интервью у тыловой пекарни: его собеседники внезапно прислушались к небу и открыли огонь по появившимся беспилотникам. По дороге домой корреспондент обнаружил горящий квадроцикл под антидроновыми сетями.

Позднее, в Донецке, Стешин с помощью анализатора спектра зафиксировал свыше 12 беспилотников одновременно на одной частоте. По его словам, вражеский ретранслятор на протяжении длительного времени находился над городом, координировал работу дронов, а затем покинул воздушное пространство.

Стешин призвал задуматься над причинами сложившегося положения и способами его исправления. Действия Минобороны России, опубликовавшего адреса дроно-мастерских в странах Евросоюза, он оценил как недостаточные и указал на нарушение логики: по его мнению, сначала должны следовать точечные удары, и лишь затем — публикация адресов.

Отдельно военкор привёл слова захваченного в плен военнослужащего ВСУ, которые, по словам Стешина, отражают суть изменившейся тактики противника:

«Вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV-дронов».

Стешин также констатировал, что темпы наступления изменились, а украинская сторона планомерно наращивает свои возможности: концепция так называемой «стены дронов» и применение роботизированных систем демонстрируют результат.

Публикацию и высказывания Стешина прокомментировал политик Олег Царёв, отметив, что приведённые слова пленного будут долго обсуждаться по обе стороны линии фронта. В сети пользователи выразили обеспокоенность: часть из них, по собственному признанию, надеялась, что информация о превосходстве противника в беспилотниках окажется преувеличенной.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru