11:28, 20 апр 2026

Украинские подразделения на Константиновском направлении оказались в состоянии паники после того, как стало ясно: российская армия не намерена штурмовать город напрямую. Параллельно — удары по Туапсе, бои на севере и юге фронта, и рост производства дронов в Татарстане.

20 апреля и в течение прошедших суток на различных участках фронта специальной военной операции произошёл ряд значимых событий, которые не вошли в официальные сводки. Об этих событиях сообщают военные аналитические каналы «Два майора» и «Военная хроника».

Удары по черноморским портам

В ночь на 20 апреля украинская сторона повторно применила беспилотники большой дальности против российских портовых объектов на черноморском побережье. Основной удар пришёлся по Туапсе. По информации местных властей, в районе порта погиб один мирный житель, ещё один получил ранение. В результате атаки в порту вспыхнул пожар, повреждения получили школа, детский сад, музей, православная церковь и жилой многоквартирный дом. Каких-либо объектов военной инфраструктуры среди пострадавших объектов не значится.

Системы противовоздушной обороны также были задействованы в Севастополе, Феодосии и ряде других населённых пунктов. Там существенного ущерба удалось избежать.

В ответ российские вооружённые силы нанесли удары ударными беспилотниками типа «Герань» по объектам в тылу противника. Взрывы фиксировались в Броварах Киевской области, Харькове, Сумах, Черниговской области, а также в Черноморске Одесской области, сообщают «Два майора».

Северный участок: бои в Сумской и Харьковской областях

На северном фланге линии соприкосновения продолжаются интенсивные боевые действия. В Сумской области основные столкновения сосредоточены в Краснопольском и Шосткинском районах. Российские штурмовые подразделения продвинулись примерно на полкилометра в районе Новодмитровки — напротив Красной Яруги Белгородской области. Противник дважды предпринимал попытки контратаковать восточнее населённого пункта Таратутино, однако обе атаки были отражены: значительная часть украинских военнослужащих уничтожена, один взят в плен, сообщают «Два майора».

В Харьковской области бои идут в лесных массивах на Волчанском направлении — в районе сёл Бочково и Покаляного, а также между недавно перешедшими под российский контроль Волчанскими Хуторами и Белым Колодезем. В самом Купянске сохраняется позиционный характер боёв с активным применением беспилотников с обеих сторон.

Донбасс: Константиновка под фланговым давлением

Наиболее острая ситуация складывается на Константиновском направлении. Украинский Генеральный штаб, судя по всему, начинает осознавать, что удержание города сопряжено со значительными трудностями. Российские войска не предпринимают прямого штурма, а последовательно усиливают давление на фланги, постепенно замыкая кольцо окружения вокруг города. По данным «Двух майоров», к северу от Константиновки зафиксировано значительное количество уничтоженной техники противника.

«Военная хроника» со ссылкой на украинскую сторону указывает: концентрация российских мотострелковых соединений вокруг Константиновки недвусмысленно указывает на направление будущих ударов. Это подтверждает курс российского командования на обход основных укреплённых районов, а не на их фронтальный прорыв. Косвенно данная тактика свидетельствует и об отказе от лобового штурма Славянско-Краматорского укреплённого района.

Аналитики напоминают, что аналогичная тактика применялась при освобождении Авдеевки и ряда других крупных укреплённых позиций. По их оценке, она позволяет минимизировать потери и демонстрирует высокую результативность.

На севере ДНР продолжаются бои за Красный Лиман. Украинская сторона перебрасывает на это направление резервы, в том числе подразделения операторов беспилотников и, по имеющимся сведениям, иностранных наёмников.

Южный фланг: активность в Днепропетровской области

На юге фронт также не остаётся статичным. Вдоль Днепра и в Запорожской области российские подразделения отражают контратаки противника, не предпринимая наступательных действий. На других участках картина иная.

К северу от Покровска идут бои у Гришино и на Допропольском выступе. К юго-западу от Покровска российские батальоны штурмуют село Новоподгорное, расположенное уже на территории Днепропетровской области.

Группировка войск «Восток» сообщает о расширении зоны контроля северо-западнее Александрограда, где продолжаются ожесточённые столкновения в лесном массиве за рекой Волчья. Удары FPV-дронами и артиллерией наносятся по позициям и местам сосредоточения украинских сил в районе Гавриловки, Великомихайловки и Коломийцов.

Производство дронов в Татарстане: рост мощностей

На минувшей неделе Министерство обороны России опубликовало подробный перечень иностранных стран, компаний и производственных мощностей, задействованных или планируемых к задействованию в производстве беспилотников для нужд ВСУ. Публикация вызвала широкий резонанс в европейских столицах.

Между тем, по данным «Военной хроники», промышленный кластер «Алабуга» в Татарстане завершил формирование инфраструктуры, позволяющей разместить около 71 000 сотрудников. Объект охраняется многоуровневой системой противовоздушной обороны и де-факто приобрёл статус военно-промышленной базы.

Именно здесь производятся ударные беспилотники «Герань» различных модификаций — в том числе реактивные версии, варианты с системой самонаведения, возможностью корректировки траектории в полёте и наведением на источники радиолокационного излучения. По данным на апрель 2026 года, темпы производства достигли уровня, при котором украинская сторона систематически предпринимает попытки нанести удары по объекту с применением беспилотников сверхбольшой дальности — с целью нарушить или временно остановить работу комплекса.

Автор: Семен Подгорный

