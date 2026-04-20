11:32, 20 апр 2026

20 апреля на украинском направлении зафиксировано продвижение российских сил сразу на двух участках Сумской области, ликвидирован полевой штаб бригады противника в Днепропетровской области. Одновременно глава МИД России Сергей Лавров выступил на Анталийском дипломатическом форуме с заявлениями о политике «красных линий». На Ближнем Востоке израильский журналист Алон Мизрахи предупредил о возможном конце израильской государственности в течение нескольких недель. Об этих событиях сообщает Царьград.

На Украине перед новым министром обороны Михаилом Фёдоровым стоит задача, которую принято считать одной из труднейших за всё время конфликта. По данным источников, для компенсации российского превосходства в численности личного состава украинская сторона вынуждена удерживать соотношение потерь не хуже чем один к пяти — в пользу противника. Иными словами, на каждого выбывшего из строя российского военнослужащего украинские войска должны терять не более одного своего бойца при условии, что противник несёт пятикратно большие потери. При этом задача Фёдорова формулируется не как наращивание призыва любой ценой, а как организация «разумной мобилизации» — с выстраиванием систем эвакуации раненых и медицинской помощи, препятствующих внутреннему разложению армии.

На этом фоне российские подразделения продолжают активные действия. В Сумской области, вблизи Шостки, уничтожено недавно переброшенное подразделение Вооружённых сил Украины: потери составили до пятидесяти человек. В Днепропетровской области в результате удара ликвидирован полевой штаб бригады вместе с находившимися там командирами. Источники в противоборствующих телеграм-каналах зафиксировали продвижение российских войск на двух направлениях в приграничных районах Сумщины.

Военный аналитик Владислав Шурыгин в этой связи высказался о тактических подходах к ведению боевых действий. По его оценке, тактика «просачивания» в условиях нынешнего конфликта утратила практическую ценность. Теория рекомендует в случае невозможности наступления переходить к устойчивой обороне — именно такой подход, по словам эксперта, реализовал генерал Сергей Суровикин в период 2022–2023 годов: после изматывания противника и накопления ресурсов последовал переход к наступательным операциям. В ряде публикаций звучат призывы вернуть Суровикина к командованию, а также обеспечить армию компетентными офицерами.

Параллельно разворачивалась дипломатическая дискуссия. На Анталийском форуме министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул тему так называемых «красных линий» — условий, при нарушении которых Москва обещала принять ответные меры. Дипломат констатировал: Запад не имеет чёткого понимания того, где именно проходят эти границы, и это обстоятельство, по его словам, работает в пользу российской стороны. Лавров также предупредил, что российское терпение не безгранично, а его истощение способно привести к серьёзным последствиям.

Российская позиция по «красным линиям» претерпевала изменения: прежде они связывались с поставками Украине ракетного оружия и самолётов F-16 и сопровождались намёками на пересмотр ядерной доктрины. Сейчас Москва демонстративно избегает конкретики. Телеведущая и актриса Яна Поплавская восприняла эту позицию критически: размытость формулировок на пятом году конфликта она назвала не дипломатическим преимуществом, а свидетельством провала. По её словам, называть неопределённость стратегическим активом значит выдавать желаемое за действительное.

На Ближнем Востоке ситуация приобретает всё более острый характер. Израильский журналист Алон Мизрахи, которого ряд изданий называет одним из наиболее авторитетных публичных голосов в еврейской журналистике, заявил о том, что Израиль находится в режиме выживания. По его оценке, если руководство страны не отреагирует на происходящее, государство может прекратить существование в нынешнем виде в течение нескольких ближайших недель. ЦАХАЛ, по имеющимся данным, негласно признаёт катастрофическое развитие событий: в числе рассматриваемых сценариев называются эвакуация премьер-министра Биньямина Нетаньяху, капитуляция и тактика выжженной земли.

Воздушная тревога охватывают север, юг и центр страны одновременно: «Хезболла» и Иран наносят скоординированные удары по портовой инфраструктуре, авиабазам, промышленным объектам и воинским подразделениям. Интенсивность атак, по имеющимся сведениям, превысила все предыдущие показатели с начала конфликта. Публицист Александр Дугин, ссылаясь на предупреждения Мизрахи, фиксирует нарастание эскалации и прогнозирует, что её продолжение приведёт либо к капитуляции, либо к полному разрушению государственных структур. При этом Дугин обращает внимание на внутреннее противоречие: Израиль одновременно расширяет военное присутствие на юге Ливана, в Газе и на Голанских высотах — и при этом, по имеющимся данным, приобретает острова в Греции, договаривается о репатриации десятков тысяч граждан в Аргентину и рассматривает варианты релокации в другие страны. Дугин квалифицирует это сочетание как логически несовместимое.

Автор: Семен Подгорный

