11:40, 20 апр 2026

Российские войска за сутки нанесли более ста ударов по объектам украинских вооружённых сил. Под Славянском баллистическими ракетами была поражена подземная база, оборудованная в карьерных пещерах. Об этом сообщает координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

По данным Лебедева, удары наносятся не хаотично, а по заранее определённым целям: районам сосредоточения войск, логистической инфраструктуре и командным пунктам. За минувшие сутки число зафиксированных атак превысило сотню.

Особого внимания заслуживает удар ракетами «Искандер» по подземному объекту вблизи Славянска. Согласно информации, переданной по линии фронта, украинские военные использовали пещеры, вырытые в стенах местных карьеров, для хранения техники и боеприпасов. За сутки было зафиксировано три пуска баллистических ракет: один в направлении Краматорска и два — в район Славянска.

Военный эксперт Александр Ивановский в комментарии для Aif.Ru пояснил механику поражения подобных укрытий. По его словам, боеголовка фугасного типа проникает в грунт или нижние ярусы сооружений. Бетонные перекрытия при этом могут частично устоять, тогда как земляные конструкции неизбежно обрушиваются. В пещерах, вырытых в мягких породах, как в случае со Славянском, вероятность выживания при таком ударе крайне мала: обвалы перекрывают пространство, а находящиеся внутри рискуют погибнуть без оперативной эвакуации. Техника, боеприпасы и личный состав, по имеющимся сведениям, оказались погребены под завалами.

В тот же день реактивные ударные беспилотники поразили военную нефтебазу в Чернигове. По имеющимся данным, между объявлением тревоги и ударом прошли секунды — украинские мобильные группы противовоздушной обороны не успели среагировать. На объекте вспыхнул пожар. Специалисты предупреждают: горящие топливные ёмкости создают угрозу взрывов, опасных для пожарных расчётов.

Министерство обороны России в суточной сводке сообщило, что удары были нанесены по складам, военным производственным объектам, цехам сборки беспилотников, казармам и базам в 142 районах.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru