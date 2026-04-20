"Ужасные новости": В СВР предупреждали. Кремль готов? Радикальный поворот войны. Один случайный кадр. Тайная ракета Киева - французская м51?

11:44, 20 апр 2026

Киев провёл презентацию новейших разработок в области вооружения. В кадре с Зеленским заметили неизвестный объект, напоминающий французскую баллистическую ракету М51. Российские военные эксперты и аналитики разбирают, что именно показала Украина — и что осталось за кадром.

На прошлой неделе в Киеве прошла демонстрация новых образцов вооружения украского производства. Среди представленных систем — зенитные и крылатые ракеты, управляемые боеприпасы для реактивных систем залпового огня, а также ударные дроны. Событие совпало по времени с рядом заявлений украинских официальных лиц о наличии у страны засекреченного ракетного оружия. Ситуацию анализируют российские военные эксперты и издание Mash.

На показе удалось зафиксировать несколько образцов. По оценкам специалистов, среди них — зенитная ракета, предположительно разработанная конструкторским бюро «Луч» и известная под обозначением «Коралл». Рядом с ней — управляемый боеприпас для реактивной системы залпового огня «Ольха». Также в экспозиции присутствовали изделие, внешне схожее с крылатой ракетой FP-5, которую украинская сторона неоднократно упоминала публично, крылатая ракета Р-360М «Нептун» с увеличенной дальностью поражения, ракета для зенитного ракетного комплекса «Оса» и ударный дрон-ракета «Паляница».

Военный обозреватель Влад Шлепченко расценил произошедшее как тревожный сигнал — и не один, а целый их набор. По его словам, подход противника отличается практичностью: украинские разработчики берут за основу советские ракеты, достраивая к ним дополнительные топливные баки, современную электронику, новые двигатели и боевые части. Результатом становится так называемая дрон-ракета — изделие с упрощёнными системами управления, но при этом более дешёвое в производстве и поддающееся масштабированию.

Шлепченко также напомнил об заявлении совладельца компании Fire Point Дениса Штиллермана, который ранее сообщал о создании украинского аналога американского оперативно-тактического ракетного комплекса ATACMS. Заявленные характеристики изделия — дальность от 300 до 800 километров, корпус из углеродного волокна. По предположению эксперта, конструктивной основой послужила ракета зенитного ракетного комплекса С-300. Сам этот образец, впрочем, так и не был продемонстрирован публично — как и FP-5, и оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан», который президент Зеленский в своё время представлял как украинский ответ «Искандеру».

Принципиальная проблема, по словам Шлепченко, состоит не в самом факте модернизации украинских ракет, а в том, где располагаются производственные мощности. Значительная часть военно-промышленной базы Украины фактически перенесена на территорию европейских государств — Германии, Великобритании, Дании, стран Балтии, Нидерландов, Швеции. Финансирование этого производства осуществляется за счёт средств Евросоюза. По оценке эксперта, именно эти объекты представляют собой реальный тыл Украины, недостижимый для ударов по её собственной территории.

Параллельно с показом вооружений 11 апреля бывший руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*, ныне возглавляющий Офис президента, заявил об утрате Украиной возможности самостоятельно производить системы наведения — без чего полноценные танковая и ракетная программы невозможны.

Однако уже 13 апреля народный депутат Верховной рады Вениславский сделал заявление иного рода: по его словам, Украина располагает ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 500 километров с гиперзвуковой скоростью, и уже применяет их в боевых условиях. Депутат уточнил, что речь идёт об оружии для проведения нестандартных операций, а пуски осуществлялись структурами ГУР в период руководства Буданова*.

Это утверждение вступает в очевидное противоречие с общеизвестными данными о состоянии гиперзвукового оружия в мире. На сегодняшний день серийными гиперзвуковыми ударными комплексами располагают только Россия, Китай и Иран. США проводят испытания, затрачивая на них значительные средства. Европа лишь в текущем году провела первое испытание гиперзвуковой ракеты — разработки британско-германской компании Hypersonica. Сама компания планирует создать «первый в Европе суверенный гиперзвуковой ударный комплекс» не ранее 2029 года.

Эксперты допускают, что в реплике Вениславского речь может идти о небольшом количестве ракет зарубежного происхождения, переданных Киеву скрытно. В качестве примера возможной подобной передачи аналитики упоминают сообщения о четырёх германских крылатых ракетах Taurus, якобы уже оказавшихся у украинской стороны, — хотя сам Taurus не является гиперзвуковым оружием.

Отдельного внимания заслуживает один кадр с церемонии: рядом с позирующим Зеленским был замечен неизвестный объект, который ряд наблюдателей в открытых источниках описывает как уменьшенный макет, отдалённо напоминающий французскую баллистическую ракету М51. Эта ракета разработана для вооружения атомных подводных лодок и способна нести ядерный боезаряд. Её принципиальная особенность — скорость, соответствующая характеристикам, которые декларировал Вениславский.

Российская Служба внешней разведки ранее предупреждала о намерениях Парижа и Лондона изучить возможности передачи Киеву ядерных технологий либо технологий создания так называемой грязной бомбы. Основным препятствием для такой передачи, по оценке СВР, остаётся сам механизм её осуществления.

Военные аналитики оговариваются: речь не может идти о передаче самой ракеты М51 — пуск баллистической ракеты такого класса не остался бы незафиксированным. Однако передача технологии производства в качестве основы для создания собственного изделия теоретически вписывается в ту картину, которую описывает украинский депутат. Если подобный сценарий окажется реальным, отмечают эксперты, это будет означать существенное изменение ракетного потенциала противника. Отдельный вопрос при этом — готовность российской системы противоракетной обороны к работе в таких условиях.

* - Кирилл Буданов включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru