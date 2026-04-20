11:47, 20 апр 2026

Киеву поставлена задача удерживать соотношение потерь один к пяти, Москва фиксирует наращивание поставок беспилотников из Европы, а Минобороны России предупредило о возможных последствиях для европейских производителей БПЛА.

Украинское военное командование работает в условиях жёсткого давления сразу с нескольких сторон: новому министру обороны страны Михаилу Фёдорову поставлены трудновыполнимые задачи по реформированию армии, тогда как российские войска продолжают продвижение на ряде направлений. Об этом сообщают российские военные источники и профильные издания в середине апреля 2026 года.

Перед Фёдоровым стоит принципиальная проблема: по данным издания «ИА Новороссия», украинская армия нуждается не в простом увеличении числа мобилизованных, а в выстраивании системной и продуманной мобилизационной модели. Только так, по мнению аналитиков, можно избежать разрушения армии изнутри. При этом ВСУ необходимо полностью восстанавливать подразделения после существенных потерь, а также совершенствовать систему эвакуации и медицинской помощи.

Ключевая установка для украинской стороны — удерживать соотношение потерь на уровне один к пяти. Только при таком условии, по расчётам украинских военных, можно компенсировать численное превосходство России в живой силе. Однако достичь этого показателя в нынешних условиях крайне сложно.

На отдельных участках фронта российские силы адаптируются к изменениям быстрее, чем противник успевает внедрять собственные тактические новшества. В Сумской области, в районе Шостки, было уничтожено недавно переброшенное подразделение ВСУ — потери составили до 50 военнослужащих. Под Днепропетровском ликвидирован полевой бригадный штаб вместе с командирами подразделений. По данным из украинских телеграм-каналов, российские бойцы продвинулись сразу на двух направлениях в Сумской области, а в приграничье начался активный штурм.

Военный эксперт Владислав Шурыгин обратил внимание на тактический аспект: метод «просачивания» исчерпал себя в нынешней войне. По его словам, классическая военная теория предписывает в случае невозможности наступления переходить к эффективной обороне — именно этот подход в 2022–2023 годах реализовывал генерал Суровикин. После того как противник был измотан, а силы накоплены, российская сторона перешла к наступательным действиям. В сети активно обсуждают, что для достижения перелома на фронте необходимо возвращение Суровикина, хотя пользователи уточняют: дело не только в конкретном генерале — стране нужны компетентные и честные военные руководители.

Параллельно Министерство обороны России зафиксировало наращивание Евросоюзом поставок беспилотников Украине. Перед украинской стороной, по данным ведомства, поставлена задача компенсировать потери на поле боя за счёт так называемой дроновой войны — ставка делается на массовое применение БПЛА.

Минобороны особо указало: европейская общественность должна знать, где именно на территории стран ЕС расположены предприятия по производству беспилотников и комплектующих для Украины. Военный блогер Юрий Подоляка в этой связи отметил, что среди украинских мигрантов в Европе могут найтись те, кому такие производства придутся не по нраву, и привёл примеры уже имевших место инцидентов в Польше и Чехии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru