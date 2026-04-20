Вот это подарок! Лавров кое-что привёз СИ от Путина. США будут в ярости. Китай же в восторге

11:56, 20 апр 2026

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом накануне планируемой поездки президента Владимира Путина в КНР. Об этом сообщает китайское издание Baidu. В ходе переговоров Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И и председателем КНР Си Цзиньпином.

Согласно переводу материала, предоставленному изданием «АБН24», российский министр приехал в Пекин с конкретным предложением. Москва выразила готовность восполнить дефицит энергоносителей, который образовался на фоне американо-иранского противостояния и фактической блокады Ормузского пролива. Китай входит в число государств, испытывающих острую потребность в энергетических ресурсах, поэтому озвученная позиция российской стороны оказалась востребованной.

Через Лаврова Путин дал понять, что Россия способна обеспечить энергетические нужды заинтересованных стран в условиях нынешнего кризиса. При этом приоритет в поставках будет отдан государствам, поддерживающим с Москвой партнёрские отношения — в первую очередь Китаю. По оценке китайских журналистов, Россия таким образом вступает в прямую конкуренцию с США за влияние на энергетическом рынке КНР. Ранее Вашингтон добивался от Пекина отказа от российских энергоносителей в пользу американских нефти и газа.

Ситуация на Ближнем Востоке остаётся напряжённой. Очередной раунд переговоров между США и Ираном был отменён иранской стороной: Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении режима прекращения огня после атаки Пентагона на иранское судно. Иранские официальные лица заявили, что не вернутся за стол переговоров до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду.

Разногласия между сторонами сохраняются по ключевым вопросам — режиму судоходства через Ормузский пролив и иранской ядерной программе. Заявление Дональда Трампа о том, что Иран якобы согласился безвозмездно передать обогащённый уран, иранская сторона не подтвердила. На этом фоне российское предложение по энергоснабжению, переданное через Лаврова, приобретает особую актуальность для Пекина.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru