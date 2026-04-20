Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
Ким Чен Ын к чему-то готовится. Спутниковые снимки зафиксировали секретный объект в КНДР

12:01, 20 апр 2026

Спутниковые снимки зафиксировали завершение строительства засекреченного объекта на территории ядерного научно-исследовательского центра Йонбён в Северной Корее. Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

Новое здание расположено приблизительно в 480 метрах от радиохимической лаборатории и примерно в 1,8 тысячи метрах от действующих залов с центрифугами. По оценкам специалистов, по своим габаритам и архитектурным особенностям объект схож с заводом по обогащению урана в Кансоне, назначение и функционал которого уже установлены. Это даёт основания полагать, что в Йонбёне завершено возведение аналогичного производственного предприятия.

В случае если экспертные предположения получат подтверждение, ввод нового объекта в эксплуатацию позволит Пхеньяну значительно нарастить производство расщепляющихся материалов оружейного класса и ускорить пополнение ядерного арсенала страны в предстоящие годы.

КНДР на протяжении длительного времени реализует программу создания ядерного оружия. Многолетние усилия Вашингтона, направленные на то, чтобы вынудить Пхеньян свернуть эти разработки, результата не принесли. В настоящее время республика располагает ядерными боеголовками и средствами их доставки — баллистическими и крылатыми ракетами различной дальности.

В 2022 году, провозгласив себя полноправной ядерной державой, Ким Чен Ын обозначил позицию страны в отношении давления со стороны США. По его словам, ни продолжительные санкции, ни иные формы принуждения не заставят КНДР отказаться от права на самооборону и обеспечение национальной безопасности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен