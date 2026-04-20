Ким Чен Ын к чему-то готовится. Спутниковые снимки зафиксировали секретный объект в КНДР

12:01, 20 апр 2026

Спутниковые снимки зафиксировали завершение строительства засекреченного объекта на территории ядерного научно-исследовательского центра Йонбён в Северной Корее. Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

Новое здание расположено приблизительно в 480 метрах от радиохимической лаборатории и примерно в 1,8 тысячи метрах от действующих залов с центрифугами. По оценкам специалистов, по своим габаритам и архитектурным особенностям объект схож с заводом по обогащению урана в Кансоне, назначение и функционал которого уже установлены. Это даёт основания полагать, что в Йонбёне завершено возведение аналогичного производственного предприятия.

В случае если экспертные предположения получат подтверждение, ввод нового объекта в эксплуатацию позволит Пхеньяну значительно нарастить производство расщепляющихся материалов оружейного класса и ускорить пополнение ядерного арсенала страны в предстоящие годы.

КНДР на протяжении длительного времени реализует программу создания ядерного оружия. Многолетние усилия Вашингтона, направленные на то, чтобы вынудить Пхеньян свернуть эти разработки, результата не принесли. В настоящее время республика располагает ядерными боеголовками и средствами их доставки — баллистическими и крылатыми ракетами различной дальности.

В 2022 году, провозгласив себя полноправной ядерной державой, Ким Чен Ын обозначил позицию страны в отношении давления со стороны США. По его словам, ни продолжительные санкции, ни иные формы принуждения не заставят КНДР отказаться от права на самооборону и обеспечение национальной безопасности.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru