11:31, 21 апр 2026

Китайское издание 360kuai выпустило материал с предостережением в адрес Германии и НАТО относительно возможной военно-морской блокады Калининграда. Перевод статьи опубликовало издание «АБН24».

По данным 360kuai, в последнее время в Германии всё активнее обсуждается вопрос об отправке немецкого военно-морского флота в Балтийское море с целью блокирования российского эксклава. Китайские авторы призвали Берлин не переступать эту черту, указав на серьёзные военные и политические последствия подобного шага.

В статье отмечается, что Калининград является базой Балтийского флота России, а на его территории размещён военный гарнизон с дальнобойными ракетными комплексами. По оценке издания, в случае враждебных действий в зоне досягаемости окажутся европейские столицы.

Среди возможных ответных мер России авторы особо выделяют гиперзвуковые ракеты. Указывается, что их скоростные характеристики не оставляют современным системам противовоздушной и противоракетной обороны шансов на перехват. По мнению авторов материала, Германия рискует лишиться как флота, так и понести значительно более масштабный ущерб.

В публикации также содержится напоминание об «уроках двух мировых войн», которые, по мнению авторов, Берлину следует принять во внимание, прежде чем принимать решения о враждебных действиях в отношении России.

Авторы 360kuai обращаются и к более широкой аудитории — в материале говорится, что Россия не допустит отторжения своих территорий. Это предупреждение адресовано не только странам — членам НАТО и Германии, но и Японии, Украине и иным государствам, которые, по формулировке издания, претендуют на российские земли.

Ситуация вокруг Калининграда остаётся одной из наиболее острых точек в отношениях между Россией и западными странами. В НАТО неоднократно рассматривали различные сценарии, связанные с эксклавом, а страны Балтии фиксировали активность беспилотников над своим воздушным пространством.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru