Сводка с фронтов СВО 21 апреля: Катастрофа под Сумами - срочно брошенный резерв не помог

11:37, 21 апр 2026

Российская армия наращивает давление на позиции украинских войск в Сумской области — бои там идут одновременно на двадцати участках. Украинские военные блогеры и аналитики признают критическое положение на этом направлении. Об этом сообщают многочисленные источники, отслеживающие ход боевых действий, — в том числе телеграм-каналы «Военная хроника» и «Два майора».

Сумское направление: резервы брошены, фронт держится

Обстановка в Сумской области привлекает повышенное внимание с обеих сторон. По данным «Военной хроники», российские силы вплотную приближаются к Сумам, а украинское командование осознаёт: утрата города способна повлечь за собой разрушение всего северного оборонительного пояса. Пока полного обвала удаётся избежать за счёт постоянного подброса резервных подразделений, однако российские войска продолжают наступление без пауз.

Ещё в марте главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил в Сумскую область дополнительные бригады — их задачей было остановить российское продвижение, начавшееся после вывода украинских сил из Курской области. Выполнить эту задачу не удалось: подразделения понесли значительные потери и утратили возможность эффективно сдерживать противника. После этого в районе Сум были задействованы два тяжёлых батальона из стратегических резервов. Тем не менее российская сторона темп наступления не снижает.

Телеграм-канал «Два майора» докладывает, что группировка «Север» за сутки продвигается в Сумском районе до 600 метров. Продолжаются бои в Мирополье и его окрестностях, в Краснопольском районе — восточнее села Таратутино, в Новодмитровке и прилегающих населённых пунктах. Ставится задача установить контроль над приграничными территориями по рубежу село Горналь — деревня Милаевка.

Харьковская область: наступление на севере

В Харьковской области российские войска также фиксируют продвижение с наступлением весны. Основная задача на этом направлении — отодвинуть украинские части от государственной границы, снизив угрозу для населённых пунктов Белгородской и Брянской областей.

Боевые действия разворачиваются на нескольких участках. К югу от Волчанска российские подразделения действуют в лесных массивах вдоль реки Волчья, в районе Бочково и Покаляного. Одновременно продолжается наступление от Верхней Писаревки в направлении Лосевки и Бугаевки.

По данным «Военной хроники», украинская сторона, осознавая угрозу прорыва, регулярно перебрасывает резервы из тыловых районов. Инженерные подразделения ВСУ совместно с работниками харьковских коммунальных предприятий оборудуют опорные пункты и устанавливают противодроновые заграждения.

Тем не менее потери на украинской стороне продолжают расти. Военные аналитики отмечают, что за последние несколько недель в Волчанском районе существенный урон понесла 159-я механизированная бригада ВСУ — часть её подразделений фактически утратила боеспособность. Предпринятые 3-й и 129-й отдельными территориальными бригадами контратаки оказались безуспешными и завершились потерей техники.

На Великобурлукском направлении российские войска ведут бои в лесных массивах вблизи села Амбарное. Ожесточённые столкновения продолжаются также в посёлке Ветеринарное у границы с Белгородской областью, близ Бударки и в Купянском районе. «Два майора» сообщают об активном использовании ударных беспилотников и дронов снабжения в небе над Купянском.

Донбасс: продвижение с трёх направлений

Российские вооружённые силы продолжают операцию по освобождению Донбасса, наступая одновременно с нескольких сторон. На славянском направлении российские части вышли к Рай-Александровке и постепенно оттесняют противника к самому Славянску.

В районе Константиновки бои не прекращаются ни в центре города, ни на флангах. По данным «Двух майоров», российские войска стремятся взять город в полуохват, тогда как украинская сторона оказывает активное сопротивление, вводя в бой новые силы, несмотря на удары по путям снабжения.

На Добропольском направлении — с юга — боевые действия ведутся на улицах Сергеевки и Новоподгороднего. В Запорожской и Днепропетровской областях российские бригады продвигаются северо-западнее Александрограда, в направлении Лесного, а также на участке между Верхней Терсой и Воздвижевкой.

Герасимов на фронте: цифры и оценки

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал Валерий Герасимов прибыл в расположение частей Южной группировки. В ходе визита он вручил государственные награды военнослужащим и огласил ряд показателей за период март — апрель.

По его словам, за неполные два месяца российские войска освободили 34 населённых пункта. Герасимов отметил успехи на славянско-краматорском направлении: до Славянска остаётся около 7 километров, до Краматорска — около 12.

Генерал также привёл данные о потерях противника: по его словам, в феврале и марте украинская сторона утратила в ходе безуспешных атак около 3 тысяч военнослужащих и свыше 160 единиц техники. Кроме того, Герасимов заявил, что за полтора месяца противник лишился порядка 700 квадратных километров территории, тогда как украинская сторона публично заявила о возвращении 480 квадратных километров. По его оценке, подобные заявления представляют собой информационную кампанию, цель которой — скрыть реальное положение дел на фронте.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Блокада Калининграда Германией: В ответ - "настоящий кошмар" от России. Китай выдал предупреждение. Жёсткий сценарий битвы

Читайте также:

Блокада Калининграда Германией: В ответ - "настоящий кошмар" от России. Китай выдал предупреждение. Жёсткий сценарий битвы
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Херсон на грани большой битвы, под Запорожьем хитрые уловки уже не помогают: военкоры честно рассказали, что творится на СВО 25 декабря 2024 года
Россия/мир
Херсон на грани большой битвы, под Запорожьем хитрые уловки уже не помогают: военкоры честно рассказали, что творится на СВО 25 декабря 2024 года
Сводка с фронтов СВО 7 февраля: Позиции стираются в пыль – Открыта большая охота
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 7 февраля: Позиции стираются в пыль – Открыта большая охота
На Курском направлении люди захлебываются в крови: что происходит в русском приграничье, подробная сводка
Россия/мир
На Курском направлении люди захлебываются в крови: что происходит в русском приграничье, подробная сводка
Выхода нет: Что происходит в Курской области — военкоры рассказали о нагревающемся «котле»
Россия/мир
Выхода нет: Что происходит в Курской области — военкоры рассказали о нагревающемся «котле»


