ЛНР освобождена. До Славянска – 12 км, до Краматорска – 7: Главное из заявления главы Генштаба Герасимова

11:41, 21 апр 2026

Начальник Генерального штаба лично проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Южная». Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Медведев представил Герасимову подробный доклад об обстановке в зоне ответственности. Помимо этого, глава Генштаба заслушал доклады командиров соединений о результатах выполненных задач. По итогам визита Герасимов отметил достижения группировки и обозначил задачи на предстоящий период.

Луганская Народная Республика освобождена

Центральным тезисом выступления генерала армии стало заявление о завершении освобождения Луганской Народной Республики. Герасимов также констатировал, что ни один населённый пункт Донецкой Народной Республики более не остаётся под контролем украинских вооружённых формирований.

Продвижение к Славянску и Краматорску

По данным главы Генштаба, наступление Объединённой группировки войск продолжается по всем оперативным направлениям. На северном фланге группировки «Южная» соединения 3-й армии ведут активное продвижение на запад на широком фронте в направлении Славянска и Краматорска. До восточных окраин Славянска передовым подразделениям остаётся 12 километров, до Краматорска — семь. В марте на данном направлении под контроль российских войск перешли шесть населённых пунктов, в апреле — Диброва. В настоящее время в Кривой Луке идут уличные бои. Группировка «Южная» также ведёт наступательные действия в районе славянско-краматорско-константиновского укреплённого района. В Константиновке российские подразделения продвигаются в жилой застройке на юго-западе и северо-востоке города; бои ведутся и в пригородах — Ильиновке и Новодмитровке.

Положение на других направлениях

Группировка «Север» действует одновременно на нескольких направлениях. Весной её бойцам удалось установить контроль над 17 населёнными пунктами: 15 из них освобождены в марте, ещё два — Зыбино и Волчанские Хутора — в апреле. Работа по созданию полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях продолжается.

Группировка «Запад» наступает на широком фронте. В марте противник был вытеснен из восьми населённых пунктов. На восточном берегу реки Оскол, к югу от Купянска-Узлового, ликвидированы подразделения украинских вооружённых сил. Бои идут в Старом Караване, Студенках, Святогорске и Боровой.

Группировка «Восток» удерживает ранее занятые территории и расширяет полосу безопасности на южном участке Днепропетровской области. Атаки противника с направлений Покровское и Великомихайловка отражены.

Группировка «Центр» ведёт бои на нескольких участках. Зона контроля расширяется, продвижение в направлении Доброполья не прекращается. Ведётся зачистка Нового Донбасса, идут бои за Белицкое; освобождены Павловка и Гришино.

Группировка «Днепр» ведёт уличные бои в Запорожце и Орехове, продвигаясь в направлении Запорожья. Освобождён населённый пункт Веселянка. Штурмовые подразделения наступают к западу от Гуляйполя; бои идут в Воздвиженке и на подступах к Комсомольскому и Верхней Терсе; освобождены Луговское и Бойковка.

Красный Лиман и итоги двух месяцев

Наиболее интенсивные боевые действия, по словам Герасимова, сосредоточены на краснолиманском направлении. Штурмовые подразделения продолжают освобождение Красного Лимана; в настоящее время под контролем российских войск находится около 70% территории города.

По итогам марта и апреля 2026 года российским войскам удалось установить контроль над 34 населёнными пунктами и примерно 700 квадратными километрами территории. С начала года под контроль России перешли более 80 городов, деревень и посёлков, а общая площадь занятых территорий превысила 1,7 тысячи квадратных километров.

О действиях противника

Герасимов также прокомментировал попытки противника остановить продвижение российских войск. По его словам, за февраль и март украинские вооружённые силы потеряли свыше 3 тысяч военнослужащих и более 160 единиц техники; около 170 контратак было отражено. Поставленных целей противнику достичь не удалось, констатировал начальник Генштаба. Помимо этого, Герасимов упомянул информационную кампанию командования украинских вооружённых сил, в рамках которой утверждается, что украинской стороне якобы удалось вернуть под свой контроль 480 квадратных километров территории.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
