11:44, 21 апр 2026

Глава делегации Великобритании в ОБСЕ заявил о готовности Лондона защищать подводную инфраструктуру от возможных угроз. Российская сторона отвергла обвинения и потребовала доказательств.

Великобритания направила предупреждение в адрес России после того, как британские военные в течение месяца отслеживали передвижение трёх российских подводных лодок в направлении Атлантики. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на заявления официальных лиц.

Глава британской делегации в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Нил Холланд выступил с официальным заявлением, адресованным российской стороне. По его словам, Россия не может осуществлять подобные действия незаметно для западных партнёров. Холланд подчеркнул, что любая попытка причинить ущерб критически важной подводной инфраструктуре повлечёт за собой серьёзные последствия.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что британские силы на протяжении месяца вели наблюдение за российскими субмаринами. К операции было привлечено более 500 военнослужащих. В Лондоне выразили обеспокоенность возможным повреждением сети подводных кабелей, обеспечивающих работу интернета, финансовые транзакции и передачу данных.

Российское посольство в Лондоне отреагировало на эти заявления. Дипломаты обратили внимание на то, что британская сторона не представила ни одного доказательства в подтверждение своих слов — ни документов, ни фотоматериалов. В диппредставительстве заверили, что Россия не создаёт угрозы для британской подводной инфраструктуры.

Помимо этого, российские дипломаты указали на причастность стран НАТО к подрыву газопровода «Северный поток» и возложили ответственность за произошедшее на западные государства. В посольстве также отметили, что Москва не предпримет мер, способных нанести ущерб западным странам, до тех пор, пока те сами не пересекут установленные границы, однако подчеркнули наличие у России соответствующих возможностей в рамках обеспечения своей безопасности и национальных интересов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru