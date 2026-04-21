Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Британия столкнулась с подлодками России: Сумасшедший поворот. Обращение лично к Путину. "Жёсткое предупреждение". И хлёсткий ответ

11:44, 21 апр 2026

Глава делегации Великобритании в ОБСЕ заявил о готовности Лондона защищать подводную инфраструктуру от возможных угроз. Российская сторона отвергла обвинения и потребовала доказательств.

Великобритания направила предупреждение в адрес России после того, как британские военные в течение месяца отслеживали передвижение трёх российских подводных лодок в направлении Атлантики. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на заявления официальных лиц.

Глава британской делегации в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Нил Холланд выступил с официальным заявлением, адресованным российской стороне. По его словам, Россия не может осуществлять подобные действия незаметно для западных партнёров. Холланд подчеркнул, что любая попытка причинить ущерб критически важной подводной инфраструктуре повлечёт за собой серьёзные последствия.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что британские силы на протяжении месяца вели наблюдение за российскими субмаринами. К операции было привлечено более 500 военнослужащих. В Лондоне выразили обеспокоенность возможным повреждением сети подводных кабелей, обеспечивающих работу интернета, финансовые транзакции и передачу данных.

Российское посольство в Лондоне отреагировало на эти заявления. Дипломаты обратили внимание на то, что британская сторона не представила ни одного доказательства в подтверждение своих слов — ни документов, ни фотоматериалов. В диппредставительстве заверили, что Россия не создаёт угрозы для британской подводной инфраструктуры.

Помимо этого, российские дипломаты указали на причастность стран НАТО к подрыву газопровода «Северный поток» и возложили ответственность за произошедшее на западные государства. В посольстве также отметили, что Москва не предпримет мер, способных нанести ущерб западным странам, до тех пор, пока те сами не пересекут установленные границы, однако подчеркнули наличие у России соответствующих возможностей в рамках обеспечения своей безопасности и национальных интересов.

ЛНР освобождена. До Славянска – 12 км, до Краматорска – 7: Главное из заявления главы Генштаба Герасимова

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Путин устроил Лондону проблемы, пока все смотрели на Иран: В воде показались "монстры". Срочная конференция главы МО Британии
Россия/мир
Путин устроил Лондону проблемы, пока все смотрели на Иран: В воде показались "монстры". Срочная конференция главы МО Британии
Путин выпустил оружие "Судного дня"? В НАТО переполох. На Британию понёсся "монстр" с 9-этажный дом. Проект 941. За минуты погибнут миллионы
Россия/мир
Путин выпустил оружие "Судного дня"? В НАТО переполох. На Британию понёсся "монстр" с 9-этажный дом. Проект 941. За минуты погибнут миллионы
«Всё идет по плану»: эксперт объяснил хитрые манёвры подлодок ВМФ РФ вблизи Британии — англичане негодуют, но их никто не спрашивает
Россия/мир
«Всё идет по плану»: эксперт объяснил хитрые манёвры подлодок ВМФ РФ вблизи Британии — англичане негодуют, но их никто не спрашивает
«Виноват весь мир»: Зеленский снял с себя ответственность за катастрофу для ВСУ под Харьковом
Россия/мир
«Виноват весь мир»: Зеленский снял с себя ответственность за катастрофу для ВСУ под Харьковом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен