Боня втянула в игру "серьёзных людей", подтвердив: Власти совершили ошибку. Какую? Сипров объяснил

12:00, 21 апр 2026

Политолог объяснил, почему реакция Соловьёва и Милонова на видеообращение Бони к Путину обернулась провалом для российского информационного пространства. По его оценке, страна не имеет единой государственной информационной политики, и это делает её уязвимой перед любыми дестабилизирующими воздействиями.

Блогер и ведущая развлекательных программ Виктория Боня объявила о подготовке коллективного иска против телеведущего Владимира Соловьёва и депутата Государственной думы Виталия Милонова — в связи с их высказываниями в её адрес после видеообращения к президенту России Владимиру Путину. Скандал, развернувшийся в российском медиапространстве в последние дни, прокомментировал политолог Вадим Сипров в беседе с изданием Царьград.

Ситуацию вокруг видеообращения Виктории Бони к президенту России политолог Вадим Сипров расценивает не как очередную попытку отвлечь общество от острых тем, а как целенаправленное вовлечение его в процесс дестабилизации. По его словам, именно в этом и состоит ключевой смысл произошедшего.

«Общество вовлекают в воронку дестабилизации. И сейчас можно сказать, что в информационно-психологической войне нам забили гол», — заявил Сипров.

Политолог обратил внимание на то, что Боне удалось сделать то, чего добивается далеко не каждый участник публичного пространства: она фактически навязала собственные правила игры значительной части медийного и экспертного сообщества страны. Уровень обсуждения опустился до формата, характерного скорее для блогосферы, нежели для серьёзного политического дискурса.

«На мой взгляд, это произошло потому, что в стране у нашей власти нет единой информационной политики», — высказался Сипров.

В качестве примера того, как должна работать подобная система, политолог привёл Совинформбюро — структуру, которая в своё время формировала идеологический стержень и обеспечивала граждан достоверной информацией о происходящем. По его убеждению, при наличии аналогичного инструмента сегодня никакие провокации — ни со стороны блогеров, ни со стороны лидеров общественного мнения — не были бы способны существенно влиять на состояние информационного поля.

Между тем в нынешних условиях, по словам Сипрова, даже относительно слабое по силе воздействие приводит к заметной дестабилизации информационного пространства. В условиях гибридного противостояния это, по его оценке, является недопустимым.

«Пора ставить на первое место вопрос информационной безопасности страны. Потому что сейчас единой государственной информационной политики нет, но есть информационная политика отдельных элитных групп», — подчеркнул политолог.

Боню Сипров охарактеризовал как представителя одной из таких группировок — той, которая, по его словам, ставит целью дискредитацию верховного главнокомандующего. Когда публичные люди с высоким статусом начинают реагировать на её слова и давать им оценки — и личные, и политические, — внимание аудитории неизбежно концентрируется на этой фигуре. А она, в свою очередь, получает возможность и дальше распространять риторику, направленную на подрыв доверия к верховной власти.

«Вспомним, несколько блогеров выступили со своими обращениями, причём сделанными по одной и той же шпаргалке. Выстрелила история с Викторией Боней. А раз так, здесь и одно попадание является успехом. Для противника успехом, я подчеркну», — пояснил Сипров.

По его оценке, в государственном управлении сегодня прослеживаются тревожные признаки разобщённости. При наличии единой информационной политики и её последовательных проводников оптимальной реакцией на подобные дестабилизирующие воздействия было бы полное игнорирование источника скандала. Именно так, считает политолог, должна действовать система, управляемая из единого центра, — не замечать паникёров, скандалистов и тех, кто работает на разрушение страны изнутри.

«Увы, этого не произошло, на провокацию поддались, и теперь скандал начал раскручиваться, и получилось так, что Виктория Боня, сидя в Монако, управляет информационной повесткой в Российской Федерации», — констатировал Сипров.

По его словам, урегулировать этот конфликт стандартными инструментами антикризисных коммуникаций уже не представляется возможным. Остаётся лишь надеяться на то, что скандал угаснет сам по себе.

«Единственный рецепт — забыть фамилию этой самой блогерки и на её дальнейшие посты не реагировать вообще никак», — резюмировал политолог.

Напомним предысторию. В своём видеообращении к президенту Боня затронула ряд тем: наводнение в Дагестане, на которое, по её словам, власти не отреагировали оперативно; нефтяное пятно в акватории у берегов Анапы; забой скота в Сибири; а также массовые блокировки зарубежных интернет-сервисов. Блогер также высказала мнение о том, что президенту предоставляют недостоверные доклады, а интернет остаётся единственным прямым каналом связи между властью и гражданами.

В ответ телеведущий Владимир Соловьёв в своей программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» подверг Боню резкой критике, сопроводив её оскорбительными высказываниями. Депутат Государственной думы Виталий Милонов также допустил в её адрес унизительные формулировки. Именно эти высказывания и стали поводом для объявления о подготовке коллективного иска. К нему намерена присоединиться телеведущая и юрист Екатерина Гордон.

Вместе с тем Боня получила не только поддержку. Ей напомнили, что она проживает в Монако, а не в России. Ряд комментаторов усмотрел в её выступлении признаки координированной работы в интересах оппозиционных структур, указав на то, что бывшая участница реалити-шоу, прежде не проявлявшая интереса к политике, после отъезда из страны неожиданно обратилась к острым внутренним проблемам.

Депутат Государственной думы Александр Шолохов придерживается мнения о том, что обращение к Путину было продиктовано исключительно стремлением к публичности и монетизации охвата через рекламные контракты.

«Нет такого, чего не совершит капиталист за 300% прибыли. Тем более сидя в Монако и уже рассчитав, на что эту прибыль потратить», — отметил депутат.

Автор: Семен Подгорный

Фото: КАДРЫ ВИДЕООБРАЩЕНИЯ БОНИ