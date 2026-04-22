Россия предупреждала. Теперь молитесь: Подняты ТУ-22М3. На Западе переполох. До "захвата" территорий НАТО 3-2-1?

09:07, 22 апр 2026

Российское военное командование провело полёты стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 и истребителей Су-35 над нейтральными водами Балтийского моря. Манёвры состоялись после того, как Москва направила дипломатические предупреждения Финляндии и странам Прибалтики в связи с пролётом украинских беспилотников через их воздушное пространство.

Над нейтральными водами Балтийского моря более четырёх часов выполняли полёт российские бомбардировщики Ту-22м3 и истребители Су-35. Об этом сообщило Министерство обороны России, опубликовав официальное заявление. Манёвры прошли на фоне дипломатических предупреждений, которые Москва ранее направила Финляндии и прибалтийским государствам в связи с прохождением украинских беспилотных летательных аппаратов через их воздушное пространство.

Согласно заявлению российского военного ведомства, в ходе полёта над Балтикой авиацию сопровождали истребители других государств, однако конкретные страны в документе названы не были. Военно-воздушные силы Швеции уточнили, что подняли два истребителя JAS 39 Gripen с задачей идентифицировать российские воздушные суда и осуществлять контроль за их перемещением на протяжении всего маршрута. По данным шведских военных, в районе датского острова Борнхольм российские самолёты изменили курс и направились обратно.

Британское издание Daily Express связало проведение манёвров с тем, что Россия обвинила страны НАТО в предоставлении Украине разрешения на удары по российской территории с использованием воздушного пространства союзников по альянсу.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу ранее заявил, что в случае, если Прибалтика и Финляндия фактически становятся участниками атак против России, Москва вправе воспользоваться правом на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

Daily Express также привёл оценки аналитиков, допускающих возможность дальнейшего ужесточения действий российской стороны — в частности, с целью проверки готовности НАТО реагировать на возможные инциденты вблизи западных территорий.

Полёты российской авиации над Балтикой состоялись на фоне общей напряжённости вокруг применения украинских беспилотных аппаратов и отсутствия договорённостей об ограничении их маршрутов через территории третьих государств.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минобороны РФ
