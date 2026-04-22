09:12, 22 апр 2026

Российские военные ежедневно расширяют территорию, отделяющую страну от зоны боевых действий. По мнению специалистов, безопасное расстояние должно составлять не менее 80–100 км от границы. Об этом сообщает «Лента.ру».

Заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин объяснил, почему параметры буферной зоны постоянно пересматриваются в сторону увеличения. По его словам, первоначально речь шла исключительно об артиллерийских системах, которые необходимо было оттеснить на дистанцию, исключающую возможность обстрелов российских объектов. Однако по мере роста дальности как артиллерии, так и ракетных комплексов требования к глубине зоны безопасности также последовательно возрастают.

По оценке Кошкина, украинские вооружённые силы не должны располагаться ближе ста километров от российской границы — в противном случае угроза для населения и инфраструктуры страны сохраняется. Эксперт подчеркнул, что Россия последовательно реализует меры по обеспечению безопасности, продвигая линию соприкосновения в западном направлении.

Военный аналитик Евгений Михайлов ещё в прошлом году называл значительно большие цифры — от 200 до 300 километров. По его расчётам, такая глубина фактически означает полный вывод украинских сил с территорий, которые он относит к исторической Малороссии. Аналогичные параметры, по имеющимся сведениям, обсуждались и в кулуарах Кремля: расстояние в 300 километров от границ Белгородской области предполагает фактическую ликвидацию военного потенциала Украины в этом регионе.

Данную тему неоднократно затрагивал президент России Владимир Путин. По имеющимся данным, обсуждение конкретных параметров санитарной зоны велось в том числе на уровне кремлёвских структур.

Отдельного внимания заслуживают территории, вошедшие в состав России в 2022 году. Они также располагают приграничными участками, нуждающимися в создании защитных буферных зон для предотвращения атак со стороны украинских вооружённых формирований.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru