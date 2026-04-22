"Ядерный удар" по Ирану: В Белом доме истерика. Военные приняли решение. США приготовиться – от Тегерана ответка. "С Трампом что-то не так"

09:15, 22 апр 2026

На закрытом совещании в Белом доме обсуждалась возможность применения ядерного оружия против Ирана. Председатель Объединённого комитета начальников штабов встал и отказал президенту. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ.

Напряжённость вокруг ирано-американского противостояния не спадает. По данным бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, озвученным в эфире YouTube-канала Judging Freedom, на одном из закрытых заседаний в Белом доме поднимался вопрос о применении ядерного оружия против Ирана. Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, присутствовавший на совещании, поднялся и однозначно ответил отказом. Таким образом, военное командование заблокировало возможное решение президента Дональда Трампа об ударе с применением ядерного арсенала.

Джонсон также прокомментировал заявления Трампа о том, что США одержали победу над Ираном, расценив их как манипуляцию финансовыми и товарными рынками. По оценке аналитика, реальных оснований говорить о победе нет. «В Вашингтоне происходят очень странные вещи... с Трампом что-то не так», — заявил Джонсон.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже почти два месяца, тогда как изначально американская сторона рассчитывала завершить операцию в течение нескольких недель. Пентагону совместно с ЦАХАЛ удалось ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи, однако его преемником стал Моджтаба. Израиль заявлял о намерении устранить и его, но тот остаётся жив. В ответ на гибель Хаменеи глава идеологической и политической организации правоохранительных органов Ирана публично пригрозил Трампу местью.

Среди ощутимых последствий для США — закрытие Ормузского пролива. Иран объявил, что пролив останется закрытым до тех пор, пока Пентагон не прекратит нарушать режим прекращения огня и блокировать иранские портовые объекты. Трамп, в свою очередь, заявил, что снятие блокады возможно лишь в рамках переговорной сделки.

По сведениям западных источников, переговоры могли состояться в среду, 22 апреля, однако эта информация на момент публикации не получила официального подтверждения. Если диалог не состоится или завершится без устраивающего Вашингтон результата, ситуация может обостриться. Применение ядерного оружия, судя по позиции военного командования, исключено, однако Пентагон сохраняет возможность нанесения ударов по отдельным объектам на территории Ирана. Иран, в свою очередь, располагает инструментами для нанесения болезненного ответного удара по американским интересам.

Километры против дронов: Военэксперт Кошкин обозначил размер буферной зоны с Украиной

Километры против дронов: Военэксперт Кошкин обозначил размер буферной зоны с Украиной
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
