ВСУ смеются над русской стратегией на фронте. Доброволец расставил по местам: "Да, это война"

09:19, 22 апр 2026

Военкор Добровольческого Корпуса Павел Кукушкин прокомментировал противоречие между заявлениями начальника Генштаба и военного журналиста о положении дел в зоне СВО.

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил о наступательных действиях российских войск на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Военный корреспондент Александр Сладков, в свою очередь, высказал мнение, что масштабное наступление невозможно из-за отсутствия превосходства над ВСУ — ни в личном составе, ни в боеприпасах, ни в технике. Кто из них ближе к истине, разбирался Царьград при помощи военкора Добровольческого Корпуса и автора Telegram-канала «Ты там был» Павла Кукушкина.

По словам Кукушкина, принципиального противоречия между двумя позициями нет. Официальная точка зрения Министерства обороны, которую транслирует Герасимов, описывает общую картину на фронте протяжённостью 1200 километров. Военные корреспонденты работают иначе — они фиксируют происходящее на конкретных участках, где ситуация может кардинально отличаться от соседних.

Фронт неоднороден. На одном участке динамика событий одна, на другом — принципиально иная. На Константиновском направлении российские военные ведут активные штурмовые действия в жилых кварталах, на территории цинкового завода и на флангах противника. На Запорожском направлении картина обратная — ВСУ сами переходят в контратаки в районе Приморского и Степногорска, стремясь выбить российские подразделения с занятых позиций и вернуть контроль над этими населёнными пунктами.

Концентрация техники и штурмовых подразделений на разных участках также существенно различается. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перебрасывает наиболее боеспособные части туда, где в данный момент требуется продемонстрировать результат. Именно так произошло на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, где украинские войска пытались сдвинуть российские позиции. Сырский тогда заявил об освобождении всей Днепропетровской области. Кукушкин это утверждение опроверг, однако признал, что попытки предпринимались.

Военкор призвал не противопоставлять два источника информации, а воспринимать их как взаимодополняющие. Герасимов даёт обобщённую оценку положения дел, военкоры — детализированную картину с конкретных участков. Оба среза информации отражают реальность, просто с разных уровней наблюдения.

Кукушкин также обратил внимание на то, что противник повсеместно оказывает серьёзное сопротивление — прежде всего за счёт массированного применения беспилотников различных типов, дефицита которых у украинской стороны не наблюдается. Обеспечением ВСУ дронами сегодня занимаются практически все государства Евросоюза, а производство украинских беспилотников перенесено на их территории. Дополнительную поддержку оказывают Турция и Израиль.

"Ядерный удар" по Ирану: В Белом доме истерика. Военные приняли решение. США приготовиться – от Тегерана ответка. "С Трампом что-то не так"

Читайте также:

"Ядерный удар" по Ирану: В Белом доме истерика. Военные приняли решение. США приготовиться – от Тегерана ответка. "С Трампом что-то не так"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Зеленский не контролирует военных: Бунт отрицать уже не получится
Россия/мир
Зеленский не контролирует военных: Бунт отрицать уже не получится
ЛНР освобождена. До Славянска – 12 км, до Краматорска – 7: Главное из заявления главы Генштаба Герасимова
Россия/мир
ЛНР освобождена. До Славянска – 12 км, до Краматорска – 7: Главное из заявления главы Генштаба Герасимова
Число нападавших выросло втрое, потери — большие: Путину озвучили страшную сводку с Курского фронта — Герасимов заверил, что ВСУ остановлены
Россия/мир
Число нападавших выросло втрое, потери — большие: Путину озвучили страшную сводку с Курского фронта — Герасимов заверил, что ВСУ остановлены
Что будет после победы России? Военкор Сладков сказал откровенно: "Начнётся война"
Россия/мир
Что будет после победы России? Военкор Сладков сказал откровенно: "Начнётся война"


