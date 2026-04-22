09:19, 22 апр 2026

Военкор Добровольческого Корпуса Павел Кукушкин прокомментировал противоречие между заявлениями начальника Генштаба и военного журналиста о положении дел в зоне СВО.

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил о наступательных действиях российских войск на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Военный корреспондент Александр Сладков, в свою очередь, высказал мнение, что масштабное наступление невозможно из-за отсутствия превосходства над ВСУ — ни в личном составе, ни в боеприпасах, ни в технике. Кто из них ближе к истине, разбирался Царьград при помощи военкора Добровольческого Корпуса и автора Telegram-канала «Ты там был» Павла Кукушкина.

По словам Кукушкина, принципиального противоречия между двумя позициями нет. Официальная точка зрения Министерства обороны, которую транслирует Герасимов, описывает общую картину на фронте протяжённостью 1200 километров. Военные корреспонденты работают иначе — они фиксируют происходящее на конкретных участках, где ситуация может кардинально отличаться от соседних.

Фронт неоднороден. На одном участке динамика событий одна, на другом — принципиально иная. На Константиновском направлении российские военные ведут активные штурмовые действия в жилых кварталах, на территории цинкового завода и на флангах противника. На Запорожском направлении картина обратная — ВСУ сами переходят в контратаки в районе Приморского и Степногорска, стремясь выбить российские подразделения с занятых позиций и вернуть контроль над этими населёнными пунктами.

Концентрация техники и штурмовых подразделений на разных участках также существенно различается. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перебрасывает наиболее боеспособные части туда, где в данный момент требуется продемонстрировать результат. Именно так произошло на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, где украинские войска пытались сдвинуть российские позиции. Сырский тогда заявил об освобождении всей Днепропетровской области. Кукушкин это утверждение опроверг, однако признал, что попытки предпринимались.

Военкор призвал не противопоставлять два источника информации, а воспринимать их как взаимодополняющие. Герасимов даёт обобщённую оценку положения дел, военкоры — детализированную картину с конкретных участков. Оба среза информации отражают реальность, просто с разных уровней наблюдения.

Кукушкин также обратил внимание на то, что противник повсеместно оказывает серьёзное сопротивление — прежде всего за счёт массированного применения беспилотников различных типов, дефицита которых у украинской стороны не наблюдается. Обеспечением ВСУ дронами сегодня занимаются практически все государства Евросоюза, а производство украинских беспилотников перенесено на их территории. Дополнительную поддержку оказывают Турция и Израиль.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru