Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Игра на тщеславии: Украина хотела угодить Трампу, но план не сработал. Такого названия Донбасс не потерпит

09:23, 22 апр 2026

На мирных переговорах по Украине украинские официальные лица предлагали назвать оспариваемую часть Донецкой области «Донниленд» — отсылка одновременно к Донбассу и имени Дональд. Об этом сообщили журналисты The New York Times.

В ходе мирных переговоров по украинскому конфликту, которые проходили в последние месяцы, украинская сторона выдвигала предложение присвоить оспариваемой части Донецкой области неофициальное название «Донниленд». Об этом стало известно из материала обозревателей американского издания The New York Times — Антона Трояновского и Эндрю Крамера.

По данным журналистов, термин представляет собой словесную конструкцию, объединяющую слова «Донбасс» и «Дональд» — имя действующего президента США. Когда украинский переговорщик впервые употребил это слово, частично в шутливом контексте, оно, по сведениям авторов материала, являлось частью усилий по убеждению администрации Трампа занять более жёсткую позицию по отношению к территориальным претензиям России.

Трояновский и Крамер помещают этот эпизод в более широкий контекст: в 2018 году Польша в попытке добиться размещения американской военной базы на своей территории предлагала назвать её Fort Trump. В 2025 году Армения и Азербайджан, подписав мирное соглашение в Белом доме, присвоили новому транспортному коридору название Trump Route for International Peace and Prosperity.

Авторы публикации в NYT обращают внимание на то, что название «Донниленд» созвучно с «Диснейленд», и указывают на несоответствие подобного наименования для территории, которую они описывают как опустевший и разрушенный промышленный район угольно-металлургического профиля.

Согласно информации издания, термин по-прежнему фигурирует в переговорном процессе, однако остаётся неизвестным, был ли он зафиксирован в каких-либо официальных документах. Помимо этого, переговорщики обсуждали возможное участие «Совета мира» Трампа в управлении данной территорией, хотя ни российская, ни украинская стороны к этому формату пока не присоединились.

В одном из своих интервью президент Украины Владимир Зеленский признал, что сигналы американской стороны порой носят более позитивный характер в отношении России, нежели в отношении Украины.

ВСУ смеются над русской стратегией на фронте. Доброволец расставил по местам: "Да, это война"

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен