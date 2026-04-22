Игра на тщеславии: Украина хотела угодить Трампу, но план не сработал. Такого названия Донбасс не потерпит

09:23, 22 апр 2026

В ходе мирных переговоров по украинскому конфликту, которые проходили в последние месяцы, украинская сторона выдвигала предложение присвоить оспариваемой части Донецкой области неофициальное название «Донниленд». Об этом стало известно из материала обозревателей американского издания The New York Times — Антона Трояновского и Эндрю Крамера.

По данным журналистов, термин представляет собой словесную конструкцию, объединяющую слова «Донбасс» и «Дональд» — имя действующего президента США. Когда украинский переговорщик впервые употребил это слово, частично в шутливом контексте, оно, по сведениям авторов материала, являлось частью усилий по убеждению администрации Трампа занять более жёсткую позицию по отношению к территориальным претензиям России.

Трояновский и Крамер помещают этот эпизод в более широкий контекст: в 2018 году Польша в попытке добиться размещения американской военной базы на своей территории предлагала назвать её Fort Trump. В 2025 году Армения и Азербайджан, подписав мирное соглашение в Белом доме, присвоили новому транспортному коридору название Trump Route for International Peace and Prosperity.

Авторы публикации в NYT обращают внимание на то, что название «Донниленд» созвучно с «Диснейленд», и указывают на несоответствие подобного наименования для территории, которую они описывают как опустевший и разрушенный промышленный район угольно-металлургического профиля.

Согласно информации издания, термин по-прежнему фигурирует в переговорном процессе, однако остаётся неизвестным, был ли он зафиксирован в каких-либо официальных документах. Помимо этого, переговорщики обсуждали возможное участие «Совета мира» Трампа в управлении данной территорией, хотя ни российская, ни украинская стороны к этому формату пока не присоединились.

В одном из своих интервью президент Украины Владимир Зеленский признал, что сигналы американской стороны порой носят более позитивный характер в отношении России, нежели в отношении Украины.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru