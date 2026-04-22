Как закончится война США и Ирана: Политолог представил самый вероятный сценарий

Как закончится война США и Ирана: Политолог представил самый вероятный сценарий

09:26, 22 апр 2026

Второй раунд американо-иранских переговоров запланирован на 22 апреля в Пакистане. Политолог Константин Блохин рассказал, чем, по его мнению, завершится противостояние двух стран.

Второй раунд переговоров между США и Ираном должен состояться 22 апреля в Исламабаде. Об этом сообщает телеканал CNN. Российский политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин оценил возможные результаты этих переговоров.

По данным CNN, диалог пройдёт на высоком уровне. Американскую делегацию возглавит вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс. Иранская сторона своё участие в переговорах пока официально не подтвердила. Спикер парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры в условиях давления.

По оценке Константина Блохина, наиболее реалистичным результатом текущего противостояния в Персидском заливе является не урегулирование, а заморозка конфликта. Эксперт указал: даже если стороны подпишут полноценное соглашение, США уже демонстрировали готовность выходить из подобных договорённостей в одностороннем порядке — прецедент с ядерной сделкой это подтверждает.

Политолог также разграничил публичную и непубличную стороны переговорного процесса. По его словам, официальные заявления обеих сторон носят преимущественно демонстративный характер и направлены на формирование образа победителя. Реальный диалог, по мнению Блохина, ведётся за закрытыми дверями, и именно там стороны способны проявлять большую гибкость.

Игра на тщеславии: Украина хотела угодить Трампу, но план не сработал. Такого названия Донбасс не потерпит

Игра на тщеславии: Украина хотела угодить Трампу, но план не сработал. Такого названия Донбасс не потерпит
Автор: Семен Подгорный
