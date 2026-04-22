Ядерная провокация НАТО. От реакции Москвы все вмиг "присели": Это новость дня. Значит, ответим?

09:31, 22 апр 2026

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отреагировали на сообщения о возможных совместных ядерных учениях Франции и Польши.

По данным Politico, Париж и Варшава рассматривают возможность проведения совместных ядерных учений под эгидой Франции. Этот вопрос предположительно обсуждался между президентом Эммануэлем Макроном и польским премьер-министром Дональдом Туском.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в отсутствие детальной информации необходимо разобраться, в каких именно странах планируется проведение учений и какое вооружение будет задействовано. По его словам, проведение подобных франко-польских учений не будет содействовать стабильности на европейском континенте и продемонстрирует стремление западных стран к распространению ядерного оружия.

Помимо Пескова, с комментарием выступил генерал и председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. Он заявил, что ядерные силы России в любой момент готовы выполнить приказ Верховного главнокомандующего Владимира Путина. «У нас есть, чем ответить, и нет необходимости проводить подобного рода учения», — сказал Картаполов.

Ранее, в начале апреля, в Службе внешней разведки России сообщали, что ряд европейских политиков приступил к негласной проработке вопроса о создании собственного ядерного потенциала Евросоюза.

На фоне этих заявлений российская сторона также напомнила о разработанных вооружениях: ракетном комплексе «Орешник», подводном аппарате «Посейдон» и крылатых ракетах «Буревестник». Москва неоднократно призывала западные страны вернуться к переговорам об ограничении вооружений, однако эти предложения не получили поддержки со стороны НАТО.

Автор: Семен Подгорный

