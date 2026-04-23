logtype

"Плакать надо, от нашего бессилия": Военкор не сдержал эмоций. "Операция по ликвидации советника минобороны". Такой сигнал генералам впервые

09:05, 23 апр 2026

Сергей Бескрестной с позывным «Флэш», советник главы украинского Минобороны Фёдорова, сообщил о ранении в результате удара предположительно дронами «Герань» по своему дому. Российские военные блогеры и эксперты разошлись в оценках произошедшего.

20 апреля на своём канале Сергей Бескрестной с позывным «Флэш» — бывший волонтёр, эксперт в области дронов, связи и радиоэлектронной борьбы, впоследствии занявший должность советника министра обороны Украины Фёдорова — опубликовал сообщение о том, что получил ранение в результате предположительного удара «Гераней». Об этом сообщают российские военные эксперты и блогеры, отслеживающие ситуацию.

По первоначальной версии самого Бескрестного, по его дому было нанесено четыре удара, причём он охарактеризовал поражающие объекты не как БПЛА, а как ракеты, что, по мнению ряда наблюдателей, указывает на возможное применение модификации «Герань-5». Вместе с тем число ударивших объектов, по замечанию российских источников, в последующих публикациях самого советника продолжало меняться в сторону увеличения.

Военный корреспондент Владимир Романов охарактеризовал Бескрестного как фигуру, по своему положению схожую с российскими волонтёрами: человека с широкой сетью горизонтальных контактов, активно внедряющего системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы по всей линии соприкосновения, а также имеющего прямой канал связи с руководством украинского военного ведомства по соответствующим вопросам.

На опубликованных кадрах дом советника разрушен практически до основания. Сам Бескрестной, находившийся в момент удара внутри, предстал на видеозаписях с перевязанной головой — характерным признаком контузии. Это несоответствие между масштабами разрушений и относительно лёгким ранением хозяина не осталось без внимания аудитории.

Автор Telegram-канала «Разработчик БПЛА», специализирующийся на создании беспилотных систем, предложил своё объяснение: по его словам, Бескрестной на протяжении нескольких лет проводил работы по изучению трофейной техники в гараже рядом с домом, что фактически превращало объект в законную военную цель. Как утверждает автор канала, об этом риске советнику неоднократно указывали как российские наблюдатели, так и его собственное окружение. Ситуация, по его оценке, изменилась после того, как Бескрестной получил официальную должность советника и стал публично высказываться в агрессивном ключе в адрес российской стороны: это, по мнению эксперта, одновременно дало формальный повод и обозначило конкретную цель. По итогам произошедшего блогер адресовал военнослужащим ВСУ предупреждение о том, что период, когда удары по лицам, содействующим противнику, не наносились, завершён, и любой объект производства может стать целью.

Украинские социальные сети распространяют неподтверждённую информацию о якобы имевшей место «тайной операции по ликвидации советника Минобороны Украины». Часть украинских изданий, по наблюдениям российских источников, формирует образ Бескрестного как жертвы. Среди российских комментаторов реакция оказалась неоднородной: одни поддержали вероятную попытку устранения, указав, что подобные действия следовало предпринять значительно раньше. Другие в этой связи вспомнили сообщение руководителя структуры FirePoint об устранении инженера, причастного к производству украинских ракет и БПЛА.

Однако наиболее жёсткую оценку произошедшему дал военный обозреватель телеканала «Царьград» Влад Шлепченко. По его словам, уничтожение интеллектуального потенциала противника — именно то, чем следовало заниматься давно. Комментируя инцидент с «Флэшем», он назвал произошедшее не поводом для удовлетворения, а свидетельством слабости: Россия, по его мнению, системно не занимается устранением вражеских специалистов — людей, на которых замкнуты процессы производства, применения и адаптации беспилотников. При этом он напомнил, что российские генералы Генерального штаба гибнут в Москве. «Плакать надо, от нашего бессилия», — резюмировал Шлепченко. Официального подтверждения обстоятельств инцидента на момент публикации не поступало.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
