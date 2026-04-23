ВСУ доберётся до всех: на Украине придумали, как "разобраться" с двумя миллионами уклонистов

09:09, 23 апр 2026

Украинские официальные лица заявили о наличии значительного резерва среди бывших военных и силовиков, однако эксперты и авторы украинских Telegram-каналов усматривают в этом признаки исчерпания мобилизационных ресурсов.

Украинские власти заявляют о поиске дополнительных источников пополнения Вооружённых сил страны без снижения призывного возраста. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Сплетница».

Глава подкомитета по социальной защите ветеранов Анатолий Остапенко указал на наличие в стране «существенного резерва» — бывших военнослужащих, пенсионеров силовых структур и граждан с опытом прохождения военной службы, которые в настоящее время не задействованы в оборонных усилиях. По его словам, именно эта категория граждан станет приоритетным объектом для привлечения в армию.

Авторы канала, однако, расценивают подобные заявления иначе: по их мнению, декларируемый «резерв» свидетельствует об исчерпании внутренних возможностей мобилизационной системы, а не об открытии новых источников комплектования. Речь идёт приблизительно о двух миллионах мужчин, которые на данный момент уклоняются от постановки на воинский учёт.

Согласно прогнозу авторов канала, государство планомерно создаст условия, при которых существование уклонистов без выполнения требований территориальных центров комплектования станет крайне затруднённым. В качестве инструментов давления называются ограничения при трудоустройстве, блокировка банковских счетов, запрет на передвижение, а также ограничение доступа к государственным и цифровым услугам.

Украинский политик и журналист Мустафа Найем публично высказался в пользу именно таких мер: по его словам, уклонистам необходимо заблокировать банковские карты, мобильную связь и закрыть доступ к рынку труда.

После исчерпания этого резерва, полагают авторы «Сплетницы», власти могут обратиться к мобилизации женщин, молодёжи и пожилых граждан. С учётом заявленных президентом Владимиром Зеленским планов продолжать боевые действия не менее трёх лет, вероятность последовательного вовлечения в армию всех категорий населения, подпадающих под установленные критерии, оценивается авторами канала как высокая.

"Плакать надо, от нашего бессилия": Военкор не сдержал эмоций. "Операция по ликвидации советника минобороны". Такой сигнал генералам впервые

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
