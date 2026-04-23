Главное к утру 23 апреля. Русские разнесли центр принятия решений. Делягин: "Я испугался до смерти". Внучка генерала и смертельное ДТП

09:13, 23 апр 2026

Серия ударов по военным объектам на Украине, эмоциональная реакция депутата Госдумы на экономическое совещание с Путиным и резонансное ДТП в Москве с участием внучки генерала армии — главные события двух суток по версии инсайдерских источников и российских медиа. В ночь с 20 на 21 апреля и в течение следующего дня на территории Украины была зафиксирована масштабная серия ударов по военным объектам. Параллельно в российском медиапространстве вызвало широкий резонанс экономическое совещание президента Владимира Путина с членами правительства, а в центре Москвы произошло смертельное ДТП, участницей которого оказалась бывшая чиновница и близкая родственница высокопоставленного государственного деятеля. Об этих событиях сообщают инсайдеры и российские медиа.

Удары по объектам на Украине: акцент на управленческие структуры

По данным осведомлённых источников, в период с 20 по 21 апреля по военным объектам на Украине было нанесено около 35 ударов в 12–13 населённых пунктах. В зону поражения вошли Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Сумская, Черниговская и Николаевская области. Источники подчёркивают, что речь идёт не о стихийных атаках, а о целенаправленной работе по предварительно выявленным объектам — с повторными прилётами и последовательным разрушением инфраструктуры.

Наиболее резонансным эпизодом среди описываемых событий стал удар по Краматорску. По имеющимся сведениям, поражённый объект использовался в качестве штабного пункта. Координатор подполья Сергей Лебедев обратил внимание на временное совпадение удара с визитом представителей структур военной разведки Украины. По его словам, в подобных ситуациях, как правило, речь идёт не о случайном попадании, а о целенаправленном воздействии на управленческое звено в момент его концентрации в одном месте.

Помимо Краматорска, удары наносились по Славянску и пригородам Николаевки с применением планирующих авиабомб. Используемая комбинация средств поражения, по оценке источников, свидетельствует о системной работе по центрам координации. Применение корректируемых авиабомб по Славянску и Николаевке позволяет поражать цели без захода в зону действия систем противовоздушной обороны, а удар реактивными системами залпового огня по Краматорску дополняет общую картину происходящего.

В более широком контексте описываемые события характеризуются источниками как изменение логики боевых действий: приоритет смещается с линии фронта на разрушение связующих элементов — логистики, управления и систем коммуникации. При этом, по оценкам тех же источников, на внешнем контуре усиливается участие западных стран, а внутри Украины нарастает давление на административную и мобилизационную систему. Отдельно указывается на экономическое измерение происходящего: разрушение железнодорожной и энергетической инфраструктуры постепенно переводит часть регионов в состояние операционной нестабильности.

Делягин о совещании Путина: цифры и вопросы без ответов

Экономическое совещание президента Владимира Путина с членами кабинета министров стало поводом для развёрнутой реакции депутата Государственной думы, ведущего программы на телеканале Царьград Михаила Делягина. В эфире своей программы «Итоги дна» он подробно остановился как на самом факте встречи, так и на её содержании.

Делягин обратил внимание на то, что подобный формат совещаний не является привычной практикой, а значит, сам по себе указывает на нестандартность ситуации в экономике. Президент, по его словам, публично потребовал объяснить, почему ключевые показатели оказались ниже прогнозных значений.

Депутат остановился на конкретных данных, которые прозвучали в ходе совещания: по итогам января—февраля ВВП сократился на 1,8 процента, зафиксирована негативная динамика в промышленности и строительстве. Делягин подчеркнул, что эти цифры — не результат независимой аналитики, а официальные данные Росстата, озвученные на уровне главы государства.

Отдельную критику вызвало то, как объяснения причин спада были представлены в публичном пространстве. По словам депутата, информация, которую транслировали средства массовой информации, не давала внятного представления о реальном положении дел. В частности, Делягин остановился на ссылках на сезонные и календарные факторы как на причину части экономического снижения. По его мнению, подобные объяснения несостоятельны: статистические показатели традиционно корректируются с учётом сезонности, именно поэтому январь и февраль принято сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года.

Наиболее острой оказалась реакция депутата на тему «эффективных рабочих мест», которая, по его словам, прозвучала в качестве одного из объяснений или ориентиров на совещании. Делягин заявил, что подобная формулировка с точки зрения бизнеса традиционно означает минимизацию затрат на оплату труда при максимальной отдаче от работника, и именно это вызвало у него, по его собственным словам, сильную обеспокоенность. В целом происходящее он связал с результатами проводимой экономической политики и выразил надежду, что внимание президента к ситуации приведёт к корректировке принимаемых решений.

Смертельное ДТП на Садовом кольце: арест и громкая фамилия

Вечером 21 апреля в центре Москвы на Садовом кольце произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. За рулём автомобиля Mercedes-Benz GLE 450 находилась 29-летняя женщина, которая, по данным следствия, управляла транспортным средством в состоянии опьянения. Потеряв управление, автомобиль столкнулся с несколькими машинами и сбил человека, передвигавшегося на электровелосипеде. В результате происшествия погибли два человека, ещё несколько получили травмы различной степени тяжести, повреждены семь автомобилей.

Виновница была задержана на месте, суд избрал в отношении неё меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ходе расследования установлено, что фигурантка дела являлась бывшей сотрудницей Россотрудничества. Помимо этого, выяснилось, что она приходится внучкой генералу армии Николаю Аброськину — государственному деятелю, занимавшему ряд высоких должностей в системе государственного управления, в том числе пост первого заместителя управляющего делами президента, а ранее руководившему Спецстроем и работавшему советником министра обороны.

Женщине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлёкшем гибель двух человек. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Следствие также проверяет информацию о возможной попытке покинуть место происшествия. Несмотря на статус родственников обвиняемой, суд избрал в отношении неё строгую меру пресечения. Общественное внимание к делу остаётся высоким.

Дискуссия о смягчении наказаний за наркотики

В программе «Мы в курсе» с Еленой Афониной обсуждался законопроект о возможном смягчении наказания за незаконный оборот наркотических средств, а также инициативы в сфере регулирования онлайн-казино и бракоразводного процесса. Ведущая программы и приглашённые эксперты выразили озабоченность тем, что процессы либерализации законодательства могут затронуть статьи, касающиеся особо тяжких преступлений в сфере наркооборота. По мнению участников обсуждения, законопроект, направленный на ограничение ставок для недееспособных граждан, должников и несовершеннолетних, был отклонён в том числе под влиянием экономических соображений: по имеющимся расчётам, ограничения затронут существенную часть аудитории онлайн-казино. Обсуждение показало, что данные темы по-прежнему остаются предметом острых разногласий как в экспертном сообществе, так и в законодательной сфере.

Автор: Семен Подгорный

