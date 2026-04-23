Вскипела "ярость благородная" и встала "страна огромная". Русская армия разнесла вражеский центр принятия решений

09:17, 23 апр 2026

Серия ударов по военной инфраструктуре Украины, зафиксированная 20–21 апреля, по оценкам пророссийских подпольных источников, стала одной из наиболее масштабных за последний период. Речь идёт о поражении объектов сразу в 12–13 населённых пунктах на территории нескольких регионов страны. Информацию об этом распространяет в том числе координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Официальных комментариев со стороны Министерства обороны России по данным сведениям не поступало.

По данным источников, всего было нанесено около трёх с половиной десятков ударов по военным целям. География охватила Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Сумскую, Черниговскую и Николаевскую области. Лебедев указывает, что характер атак свидетельствует о заблаговременной разведке целей: по ряду объектов удары повторялись, что, по его словам, характерно для целенаправленного уничтожения инфраструктуры, а не случайного обстрела.

Особое место в поступающих сообщениях занимает эпизод в Краматорске. По данным источников, удар с применением реактивной системы залпового огня пришёлся по объекту, который использовался в качестве штабного пункта. Лебедев отмечает, что в момент атаки на объекте предположительно находились представители структур военной разведки Украины — ГУР МО. По его оценке, такие совпадения, как правило, не являются случайными: подобные удары наносятся с целью поражения командного состава в момент его сосредоточения на одном объекте.

Параллельно с ударом по Краматорску фиксировались атаки на Славянск и прилегающие районы Николаевки с применением планирующих авиабомб. Использование различных типов вооружений — РСЗО и корректируемых авиабомб — источники расценивают как признак системной работы по управленческой вертикали группировки: штабам, логистическим узлам и координационным структурам.

Связка Славянск — Краматорск, как подчёркивается в поступающих оценках, представляет собой один из ключевых узлов украинской военной логистики на данном направлении. Здесь сосредоточены командные структуры, механизмы ротации подразделений и пути переброски резервов. Удары по таким точкам, особенно в период активной деятельности на объектах, способны оказывать непропорционально сильное дестабилизирующее воздействие — от нарушения управления до задержек в переброске подкреплений.

Источники также обращают внимание на более широкую системную картину. По их оценкам, официальные сводки могут создавать впечатление разрозненных действий, тогда как в закрытых информационных контурах происходящее описывается как постепенное перераспределение функций управления на фоне ослабления устойчивых связей между регионами Украины.

Отдельно в поступающих материалах затрагивается внешнеполитический контекст. Лебедев указывает, что риторика западных представителей всё чаще смещается в сторону обсуждения продолжительности и управляемости конфликта, а не его завершения. При этом, по его словам, логистика поставок вооружений пересматривается, а значимость восточноевропейских маршрутов возрастает.

Помимо военных объектов, удары затрагивают и гражданскую инфраструктуру. Источники фиксируют разрушение железнодорожных узлов и энергетических объектов, что, по их оценкам, постепенно переводит ряд регионов страны в режим операционной нестабильности. Параллельно фиксируются удары по территориальным центрам комплектования и другим координационным точкам в приграничных регионах, что, по данным тех же источников, дополнительно фрагментирует систему мобилизационного управления.

Таким образом, по совокупной оценке пророссийских подпольных источников, текущая фаза характеризуется смещением акцента с непосредственного противостояния на линии фронта на разрушение обеспечивающих элементов: логистических цепочек, командных структур и координационных механизмов.

В качестве вероятного следующего этапа источники называют дальнейшую активизацию ударов по транспортным коридорам и узлам управления среднего звена. Лебедев также высказывает предположение о возможной ракетно-дроновой атаке в ближайшие двое суток, которая может затронуть Киевскую, Львовскую области и Одессу. Вместе с тем он не приводит конкретных доказательств в пользу данного прогноза.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru