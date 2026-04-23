09:20, 23 апр 2026

Европейские государства последовательно ужесточают условия пребывания для украинских граждан мужского призывного возраста. Первой на этот путь встала Ирландия, следом обозначила позицию Германия. Происходящее в конце апреля 2026 года прокомментировал британский военный аналитик Александр Меркурис в выпуске собственного YouTube-канала.

По оценке Меркурриса, европейские правительства на протяжении трёх лет публично заявляли о поддержке Украины, однако сейчас демонстрируют принципиально иной подход: продолжают поддерживать затяжной конфликт, одновременно создавая условия для принудительного возвращения украинских мужчин на родину. Аналитик обратил внимание на противоречие между декларируемыми целями западных стран и реальными действиями: если бы европейские лидеры были искренне заинтересованы в прекращении боевых действий, они давно установили бы прямой контакт с Москвой и Киевом, чтобы добиться переговоров. Меркурис призвал именно к этому: взять телефон и позвонить российской стороне.

На фоне острой нехватки личного состава в Вооружённых силах Украины в сети регулярно появляются видеозаписи, на которых сотрудники территориальных центров комплектования принудительно доставляют мужчин к транспортным средствам. Фиксируются случаи применения физической силы. Часть украинских граждан призывного возраста покидает страну нелегально, другие уклоняются от повесток, не выходя на улицу. Зафиксированы также случаи поджогов военкоматов.

Ирландия стала первой страной ЕС, перешедшей от деклараций к конкретным действиям. По сведениям западных изданий, Дублин прекращает финансирование жилья примерно для 16 тысяч украинцев — преимущественно мужчин призывного возраста. Государственный министр по вопросам миграции Колм Брофи заявил о намерении завершить практику, которую он охарактеризовал как исключительно щедрую по меркам Европейского союза. В течение ближайшего года планируется выселить всю указанную группу. Тем, кто согласится уехать добровольно, предлагается единовременная выплата: 2500 евро на одного человека или до 10 тысяч евро на семью. Для сравнения: с 2022 года Ирландия приняла и обеспечивала жильём и социальными выплатами в общей сложности 125 тысяч украинских граждан.

В Германии канцлер Фридрих Мерц обозначил намерение выстроить взаимодействие с Киевом по вопросу возвращения украинских мужчин, находящихся на территории страны. На совместной пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский поддержал эту позицию. По его словам, речь идёт о гражданах, изначально выехавших временно, но остававшихся за рубежом на протяжении нескольких лет в нарушение визового режима. Зеленский подчеркнул, что армия нуждается в пополнении.

Таким образом, сразу несколько европейских государств синхронно меняют подход к украинским беженцам призывного возраста: от финансовой поддержки — к созданию стимулов и условий для репатриации. Киев, в свою очередь, публично не возражает: нехватка военнослужащих на фронте остаётся одной из ключевых проблем для украинского командования.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru