Ужас, как мощно! На Балтике - удары по кораблям и подлодкам. Россия "жжёт": "Адский" поворот после встречи ТУ-22М3 и самолётов НАТО

09:23, 23 апр 2026

С 20 по 22 апреля Россия провела масштабные военные манёвры в Балтийском море — в воздухе и на воде. Министерство обороны зафиксировало перехваты со стороны шести стран альянса и опубликовало видеозаписи учений.

20 апреля военное ведомство сообщило о вылете бомбардировщиков Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-35, которые находились в воздухе над нейтральными водами Балтийского моря более четырёх часов. В ответ авиацию подняли сразу шесть государств — членов НАТО: Франция, Дания, Финляндия, Румыния, Польша и Швеция. Французский истребитель Rafale осуществил условное прицеливание по российскому Ту-22М3. Инцидент завершился без столкновений: воздушные суда обеих сторон вернулись на места базирования.

На следующий день, 21 апреля, Министерство обороны России опубликовало сведения об учениях Балтийского флота. Ракетные корабли «Наро-Фоминск», «Серпухов» и «Советск» в составе ударной группы отработали поражение корабля условного противника, а также нанесли удары по береговым целям. Отдельная группа кораблей — «Алексин», «Кабардино-Балкария» и «Калмыкия» — выполнила задачи по обнаружению и условному уничтожению подводных лодок противника с применением противолодочного вооружения.

22 апреля экипаж ракетного корабля «Зелёный Дол» провёл артиллерийские стрельбы, в ходе которых были поражены как надводная цель, так и воздушные объекты условного противника. Учения сопровождались видеосъёмкой, материалы которой Министерство обороны распространило в открытом доступе.

Повышенная активность Балтийского флота совпала с рядом заявлений западных стран. Ряд государств — членов НАТО неоднократно выдвигал инициативы по усилению контроля над акваторией Балтийского моря, а также обсуждал возможность ограничения сообщения с Калининградской областью. Помимо этого, по имеющимся у российской стороны данным, Финляндия и страны Прибалтики рассматривают возможность предоставления своей территории для ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по России. Москва, согласно заявлениям официальных лиц, предупредила соответствующих членов альянса о готовности принять ответные меры в случае продолжения подобной практики.

В экспертном и парламентском сообществах России звучали различные предложения относительно характера возможных ответных действий. Отдельные депутаты Государственной думы высказывались за поражение украинских беспилотников непосредственно над территорией стран НАТО. Ряд военных аналитиков указывал на возможность применения ракетных комплексов «Ярс», «Искандер», а в крайних случаях — «Орешник».

Учения зафиксированы в открытых источниках и официально подтверждены Министерством обороны России. Реакция НАТО на проведённые манёвры официально не поступала.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru