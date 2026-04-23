SOS. Истребитель Франции взял "на прицел" ТУ-22М3 России. Кадры прямо от лётчика: "вмешался Китай". Невероятное столкновение на Балтике

09:33, 23 апр 2026

Французский лётчик на Rafale заснял в прицеле российский Ту-22М3 с ракетой Х-22. Инцидент над Балтийским морем взволновал западные СМИ и вызвал реакцию китайских изданий, предупредивших о ядерном измерении произошедшего.

Над нейтральными водами Балтийского моря российские военные самолёты провели около четырёх часов, а силы НАТО подняли перехватчики сразу шести государств альянса. Об этом сообщают телеканал ABC News, телеграм-канал «Военный Осведомитель» и китайское издание NetEase со ссылкой на «АБН24».

Поводом для полёта российской авиации стали подозрения Москвы в том, что украинские беспилотники наносят удары по российской территории через воздушное пространство Финляндии и прибалтийских государств. В ответ в воздух были подняты стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители Су-35, которые направились к нейтральным водам Балтийского моря.

На перехват российских самолётов поднялись военные лётчики Франции, Польши, Финляндии, Швеции, Дании и Румынии. Часть событий зафиксировал пилот французского истребителя Rafale. Опубликованные «Военным Осведомителем» кадры показывают, как Rafale берёт на прицел Ту-22М3, несущий ракету Х-22. Дальнейшей эскалации не последовало: российские самолёты не нарушили норм международного права и вернулись на базу.

Китайское издание NetEase обратило внимание на то, что бомбардировщики Ту-22М3 технически способны нести ядерное оружие. По мнению издания, именно это обстоятельство вызвало особое беспокойство в западных столицах. Стратегические бомбардировщики появляются вблизи рубежей альянса значительно реже, чем обычные военные самолёты, а нынешний полёт состоялся на фоне обострения ситуации, связанной с украинскими дронами.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что если Финляндия и прибалтийские государства становятся соучастниками атак на российскую территорию, Россия вправе ссылаться на положения Устава ООН о праве на самооборону. В NetEase отмечают, что на Западе эти слова были восприняты как завуалированное предупреждение о возможном проведении военной операции против соответствующих стран. Появление в небе Ту-22М3 и Су-35 было воспринято в штаб-квартире НАТО как демонстрация этих намерений.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
