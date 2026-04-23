Путин объяснил, зачем отключают мобильный интернет

21:25, 23 апр 2026

Владимир Путин впервые публично признал: мобильный интернет в России отключают намеренно — и это часть антитеррористической работы.

На совещании с правительством президент заявил, что широко объявлять об отключениях нельзя. Преступники услышат — и скорректируют план. Поэтому граждане узнают о причинах уже постфактум.

При этом Путин обозначил жёсткое условие: даже при полном отключении интернета Госуслуги, платёжные системы и запись к врачу должны продолжать работать. По аналогии с экстренными звонками, которые доступны с телефона даже без денег на счёте.

По данным сайта Кремля, президент также потребовал наладить координацию между силовиками и гражданскими структурами — чтобы отключения не превращались в хаос.

Технические возможности для «интернета с исключениями», по словам Путина, уже есть. Осталось только организовать.

Автор: Семен Подгорный

Фото: kremlin.ru