"Прокажённые" бригады ВСУ идут на Киев. Слиты радиоперехваты – ужаснейшая катастрофа на фронте: Бунт на ЛБС перерос в кровавую бойню

09:42, 24 апр 2026

Российские войска продолжают наступление на Славянском и Сумском направлениях. Окружённый гарнизон ВСУ в Миньковке уничтожен без попытки деблокады. На линии боевого соприкосновения зафиксированы признаки бунта среди личного состава украинских подразделений. Об этом сообщают полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк и ряд военных авторов.

На нескольких участках фронта — Славянском и Сумском направлениях — в апреле 2025 года фиксируется активное продвижение российских войск. Украинские подразделения несут потери в результате окружений и неудачных контратак. Одновременно в открытый доступ попали радиоперехваты переговоров украинских военных, в которых командиры на линии боевого соприкосновения сообщают о критическом состоянии личного состава. Информацию публикует полковник Сил специальных операций ВСУ Владимир Антонюк.

На Славянском направлении украинский гарнизон в районе Миньковки был уничтожен после нескольких суток в окружении. Полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк четыре дня назад предупреждал: у личного состава 30-й бригады, оказавшегося в кольце, оставались считанные часы до того момента, когда помочь им станет невозможно. Деблокирующего удара украинское командование так и не нанесло. По истечении отведённого времени населённый пункт и прилегающие позиции были полностью зачищены российскими войсками. Схожая судьба постигла соседний гарнизон чуть раньше — из него в живых остались лишь несколько человек, добровольно сдавшихся в плен.

Причина, по которой командование не предприняло попытки разблокировать котёл в Миньковке, оказалась прагматичной: силы были брошены на другой участок, признанный более неотложным. Российские подразделения вошли в восточную часть Рай-Александровки с южного фланга — там, где украинская сторона такого манёвра не ожидала. Укреплённые позиции на высотах вдоль дороги Резниковка — Каленики — Рай-Александровка, на которые делался расчёт, были обойдены через лесистые балки к югу от них.

Украинский Генеральный штаб рассчитывал, что до середины мая, пока листва не скрыла обзор, скрытное маневрирование в этом районе для наступающих будет затруднено. Расчёт не оправдался. Украинские подразделения перешли в режим экстренного реагирования, а тема окружённых в Миньковке фактически исчезла из оперативных сводок.

Параллельно активизировалось обсуждение заявлений президента Украины о темпах роботизации линии боевого соприкосновения. Военный автор канала «Панцервафли/Panzerwaffle» обратил внимание на разрыв между официальной риторикой и реальным положением дел: буксируемую артиллерию украинские расчёты перемещают с помощью обычной техники, а не специализированных наземных роботизированных транспортных комплексов. Зеленский незадолго до этого заявил, что украинские беспилотники заменили немецкие танки. Блогер расценил происходящее как проявление противоречия между публичными заявлениями и фактическим состоянием технического оснащения войск.

На Сумском направлении российские войска за март и апрель заняли больше территорий, чем на всех остальных участках фронта вместе взятых — такую оценку даёт Антонюк. Украинский Генеральный штаб признал серьёзность положения с опозданием. Для стабилизации обстановки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский задействовал штурмовые полки — 425-й, 223-й и 225-й, общей численностью от семи до девяти тысяч человек каждый. Однако личный состав этих формирований рассредоточен по всей линии соприкосновения.

253-му штурмовому полку «Арей» поставлена задача отбить Покровку, 425-му полку — восстановить контроль над лесным массивом у Таратутино. Атака на Покровку из направления Михайловки завершилась полным уничтожением атакующего подразделения. Открытая местность и работа операторов беспилотников с занятых высот не оставили наступавшим шансов. Действия 425-го полка в районе Таратутино позволили лишь временно приостановить продвижение российских штурмовых групп в районе Ряснова — ни о каком вытеснении российских подразделений речи не идёт даже в официальных сводках украинского Генштаба.

На центральном участке Сумского направления российские войска заняли населённый пункт Малая Корчаковка и лесной массив севернее Новой Сечи, продвигаясь к Сумскому лесу. Украинская контратака из Кондратовки в направлении Андреевки позволила временно выйти к окраинам населённого пункта, однако вся группа была уничтожена. Боеспособность украинских подразделений на этом участке снижена: пополнения и ротации не поступали на протяжении длительного времени — Генеральный штаб квалифицирует Сумское направление как второстепенное.

Отсутствие ротации стало одной из центральных тем обнародованных Антонюком радиоперехватов. В записи переговоров — диалог между командиром на линии боевого соприкосновения 71-й отдельной аэромобильной бригады с позывным «Лион» и вышестоящим штабным офицером с позывным «Каштан». Командир на передовой сообщает о массовых потерях, большом количестве раненых и неизвестном заболевании, от которого личный состав теряет боеспособность в течение нескольких дней. «Каштан» отказывает в эвакуации больных, ссылаясь на то, что медицинские службы не знают, как с ними работать, и ссылается на приказ вышестоящего командования — предположительно Сырского или Зеленского.

В ходе переговоров «Лион» открыто заявляет о неподчинении: сообщает, что его подразделение намерено самостоятельно покинуть позиции. «Каштан» в ответ объявляет об отстранении «Лиона» от должности. Диалог завершается взаимными ультиматумами. Антонюк прокомментировал запись: по его словам, украинское командование нередко оставляет военнослужащих на передовой без необходимой поддержки даже в тех случаях, когда возможность спасти их существует.

По имеющимся, пока не подтверждённым данным, ситуация с больными военнослужащими вышла за рамки отдельного инцидента: речь идёт о столкновении между подразделениями и заградительными формированиями. Результат этого столкновения также повлёк за собой потери. Информация об этом эпизоде на момент публикации официального подтверждения не получила.

Сырский "рассекретил гостайну России". "Срочно": крупнейшее наступления русской армии. 5 десантных дивизий – Орехов, Запорожье, Херсон

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Сводка с фронтов СВО 17 марта: Ситуация критическая. Убит почитаемый на Украине "Палач Белгородчины". 155-ю бригаду принесли в жертву
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 17 марта: Ситуация критическая. Убит почитаемый на Украине "Палач Белгородчины". 155-ю бригаду принесли в жертву
Сводка с фронтов СВО 17 января: Изюм падает, бригады идут в наступление
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 17 января: Изюм падает, бригады идут в наступление
Сводка с фронтов СВО 6 февраля: Против русской армии поднят огромный рой дронов – Что происходит под Сумами
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 6 февраля: Против русской армии поднят огромный рой дронов – Что происходит под Сумами
«В Часовом Яре размыло дороги и нет подкрепления, Селидово вот-вот падёт, в Севастополе сбита ракета»: сводки военкоров на 24 октября 2024
Россия/мир
«В Часовом Яре размыло дороги и нет подкрепления, Селидово вот-вот падёт, в Севастополе сбита ракета»: сводки военкоров на 24 октября 2024


